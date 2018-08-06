ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ ວາງມາດຕະການ ລົງໂທດ ອີຣ່ານ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ຕ້ອງ
ເລີ່ມປະພຶດຕົນໃຫ້ເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ປະເທດທຳມະດາ,” ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ
ກຳລັງກະກຽມ ວາງມາດຕະການລົງໂທດຄືນໃໝ່ ຕໍ່ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຂອງປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ ກັບລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນ, ແລະ
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກໍໄດ້ເວົ້າຂ້ອນຂ້າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນ
ອີຣ່ານ ເວົ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ວ່າ ຢາກໃຫ້ການນຳຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນໃຜ.”
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ທຳນຽບຂາວ ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດຕ່າງໆໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ມາດ
ຕະການລົງໂທດທັງຫຼາຍທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳ
ຕ່າງໆທີ່ມີຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ ອີຣ່ານ, ລວມທັງອຸດສາຫະກຳລົດຍົນຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ຄຳ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ເຫຼັກ. ລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ຍັງຈະບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ເຮືອບິນ
ສະຫະລັດ ແລະ ຢູໂຣບ ແລະ ທະນະບັດຂອງ ສະຫະລັດ ອີກຕໍ່ໄປ.
ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກລະກິດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ຖືກມອບ
ເວລາໃຫ້ 90 ວັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ. ໄລຍະເວລານັ້ນ
ຈະໝົດອາຍຸລົງໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ການສົ່ງອອກພະລັງງານຂອງ ອີຣ່ານ ແມ່ນມີກຳນົດຈະກັບ
ຄືນມາມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນເດືອນພະຈິກທ້າຍປີນີ້.
ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກໄປແລ້ວ ແມ່ນຈະຖືກນຳກັບຄືນມາໃຊ້ອີກ
ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ຖອນ ສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ
2015 ກັບ ອີຣ່ານ ແລະ 5 ປະເທດອື່ນໆ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ອີຣ່ານ ໃຫ້ລະງັບໂຄງການພັດທະນາທາດຢູເຣນຽມ
ຢ່າງກະທັນຫັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການສິ້ນສຸດມາດຕະການລົງໂທດສ່ວນໃຫຍ່. ທ່ານ
ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້້າຍຫຼາຍ ຍ້ອນທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນໃຫ້ໂອກາດ
ອີຣ່ານ ທີ່ຈະເລີ່ມຄືນໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ເພັ່ງເລັງໃສ່ການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ.
ອີຣ່ານ ແລະ ຜູ້ລົງນາມປະເທດອື່ນໆຍັງຄົງມີຂໍ້ຜູກມັດກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ອົງການ
ພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ, ເຊິ່ງໄດ້ຕິດຕາມການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານັ້ນ ກ່າວ
ວ່າ ອີຣ່ານ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ວ່າຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ໄດ້ສະໜອງການ
ກວດສອບກິດຈະກຳນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
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