ການສະແດງແສນຍານຸພາບຂອງ ສະຫະລັດ ປາກົດວ່າພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ອີຣ່ານ ຖອຍໄປ, ຫຼັງຈາກກອງທັບເຮືອຂອງ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ກຳປັ່ນຕ່າງໆຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມຊ່ອງແຄບ ຮໍມຸສ ແລະ ອ່າວ ໂອມານ ໃນຕົ້ນປີນີ້.
ຜູ້ບັນຊາການຂອງກອງບັນຊາການສູນກາງກອງທັບອາກາດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າການຕັດສິນໃຈໃນເດືອນກໍລະກົດ ເພື່ອສົ່ງເຮືອບິນລົບ F-35 ແລະ F-16, ພ້ອມກັບກຳປັ່ນພິຄາດລຳນຶ່ງ ແລະ ກຸ່ມໂຈມຕີສະເທືນນ້ຳສະເທືນບົກທີ່ລວມມີທະຫານນາວິກະໂຍທິນ ສະຫະລັດ 2,500 ຄົນ, ໄປອ່າວເປີເຊຍ ເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ຫຼາຍຄົນ.
ພົນໂທ ອາເລັກຊັສ ກຣິນເຄວິຈ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກກຸ່ມນັກຂຽນປ້ອງກັນປະເທດໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ວ່າ “ການຂະຫຍາຍການມີໜ້າຂອງກຳປັ່ນເທິງໜ້ານ້ຳທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ, ປະສົມກັບກຳລັງທາງອາກາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຍັບຢັ້ງ ອີຣ່ານ ຈາກການດຳເນີນການໃດໆຕໍ່ກຳປັ່ນທີ່ເດີນທາງໃນທະເລ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນມີຜົນໃນທາງທີ່ດີ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ເຂົ້າໄປໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວເພີ່ມເຕີມ ຫຼັງຈາກ ອີຣ່ານ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າສອງລຳໃນເຂດນ້ຳສາກົນ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ໂອມານ ໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງ ອີຣ່ານ ໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນສອງລຳຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ ທີ່ມັນໄດ້ເດີນທາງຜ່ານຊ່ອງແຄບ ຮໍມຸສ ພຽງສອງສາມເດືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.