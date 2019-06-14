ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ນຳເອົາວີດີໂອທີ່ຕົນກ່າວວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອລາດຕະເວນຂອງອີຣ່ານໄດ້ປົດລະເບີດເຫຼັກກ້າທີ່ບໍ່ແຕກອອກຈາກຂ້າງກຳປັ່ນ ບັນທຸກນ້ຳມັນລຳນຶ່ງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 2 ລຳ ທີ່ຂົນຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນທີ່ຖືກໂຈມຕີຢູ່ອ່າວໂອມານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ນຶ່ງໃນກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນແມ່ນເປັນປະເທດນໍເວເປັນເຈົ້າຂອງແລະອີກລຳນຶ່ງເປັນຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງທາງທະເລ ໂກກຸຣະ ຊັງໂຢ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ນອກນັ້ນ ກອງທັບສະຫະລັດຍັງໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ຮູບພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປົດລະເບີດ ທີ່ຕິດຢູ່ຂ້າງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງຢູ່ກາຍບ່ອນທີ່ລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນໄປທາງດ້ານຫົວຂອງກຳປັ່ນໜ້ອຍນຶ່ງ.
ກຳປັ່ນຂອງປະເທດນໍເວໄດ້ລຸກໄໝ້ເປັນແປວໄຟ ພ້ອມທັງມີຄວັນໜາໆກຸ້ມຂຶ້ນແລະກໍໜາພໍທີ່ດາວທຽມເທິງອະວະກາດສາມາດມອງເຫັນໄດ້.
ຫົວໜ້າບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ໂກກຸຣະ ຊັງໂຢ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນໂກກຸຣະ ຄູເຣເຈຶອຈ (Kokura Courageous) ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລຳນີ້ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ 2 ບ່ອນ ຄືບ່ອນນຶ່ງແມ່ນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດໃກ້ໆຫ້ອງເຄື່ອງຈັກແລະອີກບ່ອນນຶ່ງແມ່ນຢູ່ທາງຂ້າງກ້ຳຂວາ ໃກ້ໆທາງຫຼັງຂອງກຳປັ່ນ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານ ຢູຕາກະ ກາຕາດະ ກ່າວວ່າ ພວກລູກເຮືອລາຍງານວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນ “ວັດຖຸທີ່ບິນໄດ້” ກ່ອນເຫດລະເບີດຄັ້ງທີ 2 ແຕກຂຶ້ນຢູ່ເທິງກຳປັ່ນ ໂດຍສະເໜີແນະວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກລະເບີດທີ່ຫ້າງໄວ້ໃນທະເລ.
ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກາຕາດະ ແມ່ນຂັດແຍ້ງກັບຄຳຖະແຫຼງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄປກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໃສ່ອີຣ່ານ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງຂອງອີຣ່ານນັ້ນ.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການຊັ່ງຊາຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດອິສລາມອີຣ່ານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ອ່າວໂອມານມື້ນີ້. ເມື່ອເວົ້າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ມີການທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງນາໆຊາດ ແລະກໍເປັນການໂຈມຕີຢ່າງເປີດແຜນຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ ແລະເປັນການປຸກລະດົມ ທີ່ຍອມຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ
ຕໍ່ການເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງອີຣ່ານ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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