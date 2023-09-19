ອີຣ່ານ ແລະ ສະຫະລັດ ເສັດສິ້ນການແລກປ່ຽນນັກໂທດ

ສະຫະລັດ ແລະອີຣ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ທຳການແລກປ່ຽນນັກໂທດທີ່ສຳ ຄັນ ຮວມທັງປ່ອຍຊາວອາເມຣິກັນຫ້າຄົນທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດກ່າວວ່າ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳໂດຍລັດຖະບານອີຣ່ານ.
ຊາວອາເມຣິກັນສາມຄົນໃນການແລກປ່ຽນ ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າແມ່ນທ່ານຊິອາມາກ ນາມາຊີ ທ່ານອີມາດ ຊາກກີ ແລະທ່ານໂມແຣດ ຕາບາສ ພ້ອມກັບ ຊາວອາເມຣິກັນອີກ 2 ຄົນທີ່ຖືກກັກບໍລິເວນຢູ່ໃນເຮືອນ ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການປ່ອຍໂຕ. ສ່ວນລາຍຊື່ຂອງສອງສ່ວນບຸກຄົນ ຍັງຮັກສາເປັນເລື້ອງສ່ວນໂຕໃນການຮ້ອງຂໍຈາກຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ສ່ວນບຸກຄົນທັງຫ້າ “ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ຈະເຕົ້າໂຮມກັບບັນດາຄົນທີ່ຮັກຫອມເຂົາເຈົ້າ ຫລັງຈາກຫລາຍປີຂອງການທົນທຸກ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະຄວາມທຸກທໍລະມານ.” ທ່ານໄດ້ຂອບ ໃຈລັດຖະບານກາຕາ ໂອມານ ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະສະວິດເຊີແລນ “ໃນຄວາມພະຍາມທີ່ບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອພວກເຮົາໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສລັດຖະບານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ເຖິງລໍຈິສຕຶກໃນການແລກປ່ຽນ ທີ່ພົວພັນກັບເຮືອບິນກາຕາ ເດີນທາງຈາກອີຣ່ານ ໄປໂດຮາ ນຳເອົາຊາວອາເມຣິກັນຫ້າຄົນທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕ ຕິດຕາມຢູ່ໃນການບິນໂດຍແມ່ ຂອງທ່ານນາມາຊີ ແລະພັນລະຍາຂອງທ່ານຕາບາສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກີດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກອີຣ່ານ.
ຫລັງຈາກເຮືອບິນໄດ້ໄປເຖິງໂດຮາ ພວກນັກໂທດສາມຄົນທີ່ຖືກປ່ອຍກໍໄດ້ຍ່າງລົງຂັ້ນໄດ ແລະກອດພວກນັກການທູດສະຫະລັດຜູ້ທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບເຂົາເຈົ້າ ຮວມທັງເອກອັກຄະລັດທະທູດສະຫະລັດ ທ່ານທິມມີ ເດວິສ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ໂທລະສັບຫາຢ່າງຕື້່ນຕັນໃຈໄປຫາບັນ ດາຄອບຄົວຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຈັດຄົນທີ່ກັບຄືນມາ ແລະທັງໝົດໄດ້ຮ່ວມສົນທະນາໂທລະສັບກັບປະທານາທີິບໍດີ.
ຈາກໂດຮາ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ມຸ່ງໜ້າມາວໍຊິງຕັນ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມກັບບັນດາຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ທ່ານອີບຣາຮີມ ຣາຊີ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນວ່າ “ການແລກປ່ຽນອາດເປັນບາດກ້າວໄປສູ່ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານມະນຸດສະທຳ ລະຫວ່າງພວກເຮົາ ແລະອາເມຣິກາ.”