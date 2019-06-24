ສະຫະລັດ ມີກຳນົດທີ່ຈະນຳສະເໜີ ການລົງໂທດໃໝ່ ຕໍ່ອີຣ່ານ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໂດຍຊອກຫາຊ່ອງທາງກົດດັນເພີ້ມຕື່ມ ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງອີຣ່ານ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວປ່ຽນແປງການປະພຶດຂອງຕົນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ເອີ້ນມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ນີ້ວ່າ “ມີຄວາມສຳຄັນ” ແຕ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ກ່ອນການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປຍັງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣສ ເພື່ອສືບຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໃນການເສີມສ້າງແນວໂຮມປະເທດພັນທະມິດສຳລັບຮັບມືກັບອີຣ່ານ.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ “ໂລກຄວນຈະຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ ເຂົ້າກັນໃຈວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົວພັນໃນການປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ອີຣ່ານມີຊັບພະຍາກອນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອສ້າງລະບົບອາວຸດນິວເຄລຍ ເພື່ອສ້າງໂຄງການລູກສອນໄຟ ພວກເຮົາຈະປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມີຊັບພະຍາກອນ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”
ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການເພື່ອສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ປີ 2015 ກັບສະຫະລັດ ອັງກິດ ຈີນ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ແລະເຢຍຣະມັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍຈຳກັດກິດຈະການທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຜ່ອນຜັນໃນການລົງໂທດ.
ແຕ່ຄວາມສຳພັນຂອງສະຫະລັດ ກັບອີຣ່ານໄດ້ຊຸດໂຊມລົງພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນປີກາຍ ຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ແລະທຳການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ອີຣ່ານ.
ທ່ານທຣຳບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງຍ້ອນວ່າ ມັນອ່ອນແອໂພດ ແລະບໍ່ໄດ້ຮວມເອົາການຈຳກັດກ່ຽວກັບໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານເຂົ້າໄວ້ນຳ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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