ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເຕືອນປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ທ່ານ
ຮາຊຊານ ຮູຣານີ ວ່າ “ຢ່າຂົ່ມຂູ່ສະຫະລັດຈັກເທື່ອ” ຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດ
ເຕີທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ຖະ
ແຫຼງ ຕິຕຽນບັນດາຜູ້ນຳອີຣ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ຢ່າ
ເລີຍຢ່າຂົ່ມຂູ່ສະຫະລັດອີກຈັກເທື່ອ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊອກຊໍ້າຕິດຕາມ
ມາ ຄືດັ່ງຫຼາຍໆຄົນ ໃນຕະຫຼອດປະຫວັດສາດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊອກຊໍ້າມາ
ກ່ອນ. ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນປະເທດທີ່ຈະທົນຕໍ່ຄຳເວົ້າຜິບ້າແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງທ່ານ ກັບຄວາມຕາຍ. ຈົ່ງລະມັດລະວັງ.
ປາກົດວ່າ ທ່ານໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ລາຍງານໃນຕອນເຊົ້າມື້ນັ້ນ ທີ່ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
ຣູຮານີ ທີ່ເຕືອນທ່ານທຣໍາວ່າ “ຢ່າຫລິ້ນກັບຫາງສິງ ມັນຈະນຳພາໄປສູ່ຄວາມຜິດຫວັງ.”
ທ່ານຣູຮານີ ກ່າວວ່າ “ອາເມຣິກາຕ້ອງເຂົ້າໃຈດີວ່າ ສັນຕິພາບກັບອີີຣ່ານເປັນມານດາ
ຂອງສັນຕິພາບທັງໝົດ ແລະສົງຄາມກັບອີຣ່ານເປັນແມ່ຂອງສົງຄາມທັງໝົດ.”
ນາຍພົນ ໂກລໍາ ໂຮຊເຊນ ເກັບປາຣວາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສໜ່ວຍພິທັກປະຕິວັດອີຣ່ານ
ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານທຣໍາ ວ່າເປັນ “ສົງຄາມ
ຈິດຕະວິທະຍາ” ທັງກ່າວວ່າ ທ່ານທຣໍາຈະບໍ່ເອົາເລື້ອງກັບອີຣ່ານ.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ຟັງຢູ່ ຫ້ອງສະມຸດປະທານາທິບໍດີ ໂຣໂນລ ເຣກັນ ຢູ່ໃນ
ລັດຄາລີຟໍເນຍວ່າ ລັດຖະບານ ຢູ່ໃນອີຣ່ານ ໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມຝັນຮ້າຍຂອງປະຊາ
ຊົນອີຣ່ານ.
ນັກການທູດຂັ້ນສູງສະຫະລັດທ່ານນີ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຢ້ານກົວວ່າຈະກົດດັນລັດ
ຖະບານອີຣ່ານຢ່າງແຮງສຸດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພັນທະມິດສະຫະລັດທັງໝົດໃຫ້ຮ່ວມກົດດັນດ້ານການເງິນຊ່ອຍກັນຕໍ່ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ.
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