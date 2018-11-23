ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ບໍ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບອາວຸດເຄມີ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດ ຕໍ່ຂໍ້ຜູກພັນຂອງອົງການເກືອດຫ້າມອາວຸດ
ເຄມີ ຫລື OPCW.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງອົງການສາກົນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນ
ນະຄອນເຮກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ທ່ານ ແຄນເນັດ ວາດ (Kenneth Ward), ທູດ
ພິເສດຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ອີຣ່ານ ກຳລັງພັດທະນາ
"ເຄມີທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ລະບົບສູນກາງປະສາດ" ເພື່ອໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງທຳການໂຈມຕີ
ທາງທະຫານ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງແຫລ່ງທີ່ພາໃຫ້ມີການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ່ານ ວາດ ຍັງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງ 3 ອັນຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນມໃນການ
ທີ່ອີຣ່ານບໍ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຮູ້ຕາມກົດລະບຽບຂອງ OPCW ນັ້ນ. ອີຣ່ານ ເປັນປະເທດ
ທີ່ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ປີ 1997 ທີ່ບໍລິຫານໂດຍ OPCW https://www.opcw.org/about-us/member-states/iran-islamic-republic.
ທ່ານ ວາດ ເວົ້າອີກວ່າ ອີຣ່ານບໍ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການເອົາ
ເຄມີເຂົ້າບັນຈຸໃສ່ໃນອາວຸດ ແລະການທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງລູກກະສຸນປືນໃຫຍ່ທີ່
ບັນຈຸສານເຄມີເຕັມ ໄປຍັງລີເບຍ ໃນຊຸມປີ 1980, ແລະໂຄສະນາ ຂາຍອາຍແກັສ
CR ຂອງຕົນຢູ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໂດຍທີ່ວ່າມັນເປັນສານທີ່
ຄວບຄຸມການກໍ່ຄວາມໂກລາຫົນວຸ້ນວາຍ. ຢູ່ໃນບົດລາຍງານ ຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນ
ໂພສທ໌ (Washington Post) ປີ 2011 https://wapo.st/2PNBMvv ນັ້ນ ໄດ້ມີ
ການອ້າງອີງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທີ່ເວົ້າວ່າ ອາວຸດຍຸດໂທປະ
ກອນ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນປີນັ້ນ ໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຢູ່ໃນສົງຄາມກາງ
ເມືອງຂອງລີເບຍ ປາກົດວ່າ ມີຕົ້ນກຳເນີດ ມາຈາກອີຣ່ານ.
ອົງການຂ່າວຂອງສະຫະລັດໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວຂອງ ລັດ
ຖະບານທ່ານທຣຳ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະໃຊ້ກອງປະ
ຊຸມຂອງອົງການເກືອດຫ້າມອາວຸດເຄມີດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້
ເພື່ອຍົກເລື້ອງໂຄງການອາວຸດເຄມີຂອງອີຣ່ານທີ່ຢູ່ໃນການ ກ່າວຫາ ນັ້ນຂຶ້ນມາເວົ້າ.
ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ, ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ທຳການກົດດັນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ
ແລະການທູດຕໍ່ອີຣ່ານ ເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຍຸຕິການເຄື່ອນໄຫວ
ທີ່ຖືວ່າບໍ່ດີຫລາຍໆດ້ານ, ຊຶ່ງລວມທັງໂຄງການອາວຸດນີວ ເຄລຍ ທີ່ເປັນການສົງໄສ
ແລະການພັດທະນາລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດທີ່ສາມາດບັນທຸກລະເບີດນີວເຄລຍໄດ້.
ອີຣ່ານເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານນີວເຄລຍຂອງຕົນແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນທາງສັນຕິ.
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