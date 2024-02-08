ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອນບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຂອງສະຫະລັດ ໃນອີຣັກ ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍອີຣ່ານ

ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທໍາການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃສ່ລົດຄັນນຶ່ງໃນນະຄອນແບັກແດດ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອີຣ່ານ.
ກອງບັນຊາການສູນກາງຂອງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດໃນຕາເວັນອອກກາງ, ກ່າວວ່າການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ກາຕາອິບ ເຮັສໂບລາ(Kataib Hezbollah) ຜູ້ທີ່ "ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນໂດຍກົງ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຈມຕີກອງກໍາລັງສະຫະລັດໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດສອງຄົນ ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຜູ້ບັນຊາການຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດການ ວິຊໍາ ໂມຮຳມັດ ອັລ-ຊາເອດີ (Wisam Mohammad al-Saedi). ຮູບພາບໃນສື່ສັງຄົມຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັດປະຈຳຕົວຊາວອີຣັກຂອງລາວ ທີ່ຖືກດຶງອອກຈາກໂຕຂອງລາວ.
ວີໂອເອ ໄດ້ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງຢູ່ໃນຕາເວັນອອກກາງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ ອັລ-ຊາເອດີ (al-Saedi).
ວິດີໂອທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດຄັນນຶ່ງ ທີ່ຖືກໄຟ ໄໝ້ຖ້ວມຄັນ ຢູ່ທາງຫຼວງແບັກແດດ.
ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ຈະຫຼວດ ແລະລູກສອນໄຟເກືອບ 170 ຄັ້ງ ໃສ່ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ນັບແຕ່ກາງເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫລາຍສິບຄົນ ໃນພາກເໜືອຂອງຈໍແດນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ໃນວັນສຸກ ໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ຊຶ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ 3 ສະຖານທີ່ ໃນອີຣັກ, ແລະອີກ 4 ສະຖານທີ່ໃນຊີເຣຍ, ແລະ ໄດ້ທຳ ລາຍເປົ້າໝາຍຫລາຍກວ່າ 80 ເປົ້າໝາຍ, ນັບແຕ່ສູນບັນຊາການ ແລະສູນຄວບຄຸມ ແລະສູນສືບລັບ ໄປຈົນເຖິງບ່ອນເກັບມ້ຽນລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ອີງຕາມການປະເມີນການຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະລັດ.
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