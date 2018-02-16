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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໃນລັດຕ່າງໆ ຮຽນຮູ້ ການປ້ອງກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງຊາດ

ກາຕິດທີ່ຂຽນວ່າ "I Voted" ຫລື “ຂ້ອຍປ່ອນບັດແລ້ວ” ວາງຢູ່ໃນ ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງ Alexandria, ລັດເວີຈີເນຍ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.

ຫົວໜ້າອົງການ​ສືບ​ລັບແຫ່ງ​ຊາດ​ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ​ອົງການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​
ສະຫະລັດ ຈະ​ພົບ​ກັບ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ປະ​ຈໍາ​ລັດ​ຕ່າງໆ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້ ​ແລະ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຈະ​
ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ​ເພື່ອອະທິ​ບາຍ​ໃຫ້ຊາບ ເຖິງຂໍ້ມູນ​ລັບ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຮັກສາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​
ຂອງ​ຊາດ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ຢູ່​ໃນຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງນັ້ນ ຫ້ອງການ​ສືບລັບເວົ້າວ່າກອງປະຊຸມ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະມີ​ຫົວໜ້າຫ້ອງການ​ຂອງ​ລັດ, ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂອງລັດຕ່າງໆ, ​
ແລະ​ສະມາຊິກ​ຂອງຄະນະ​ກໍາມະການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເຂົ້າຮ່ວມ "​ໃນ
​ນາມ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ຊື່ສັດ
ຕໍ່ໜ້າທີ່ ​ແລະ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ພື້ນຖານໂຄງ​ຫລ່າ​ງການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂອງ​ຊາດເປັນ
​ການສະ​ເພາະ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເປັນ​ກາ​ນສ່ຽງເກີດ​ຂຶ້ນ."

ການ​ອະທິບາຍ​ດັ່ງກ່າວ ຈະເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ການ​ເພີ້ມຄວາມຮູ້ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງຈຸດປະ
ສົງແລະ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ຄູ່​ປໍ​ລະ​ປັກ​ສະຫະລັດຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຍັງ​
ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂເຮັດ​ໃຫ້​ໄພ​ນາບ​ຂູ່​ຫລຸດ​ລົງ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ທີ່​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ໄປ​ເປັນ​ເວລາ​ສອງ​ວັນນີ້ ຈັດຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ດໍາ​ເນີນ
​ການ​ສືບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດ ກ່ຽວກັບການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ເຂົ້າ​
ໃນ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ປີ 2016 ດໍ​າ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່ ​ແລະ​ໃນ​ຂະ
ນະ​ທີ່​ບັນດາ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງກໍາລັງ​ກະກຽມການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ
ກາງ​ສະ​ໄໝທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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US Intel, State Elections Officials to Discuss Security Issues
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