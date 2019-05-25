ບັນດາອົງການສືບລັບສະຫະລັດ ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບການສືບສວນໃໝ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຮັດເກີນຂອບເຂດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະໄດ້ທຳການສອດແນມເບິ່ງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016 ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕອ້ງ ຫລືບໍ່.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນຕອນບ່າຍໆຂອງວັນສຸກ ວານນີ້ ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ແດນ ໂຄດສ໌ (Dan Coats), ເວົ້າວ່າ ບັນດາອົງການດັ່ງກ່າວຈະເອົາ "ຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມທັງໝົດ" ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານທຳການສືບສວນ.
ທ່ານ ໂຄດສ໌ (Coats) ເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ "ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການສືບລັບ ຫລື IC ແບບສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນລັບທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດເຮົາ ຕົກໄປຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສ່ຽງໄພ, ຖ້າຫາກວ່າມັນຖືກເປີດເຜີຍ.”
ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ມາຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສຸດຂອງອົງການສືບລັບ ນັ້ນ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງ ທີ່ມີດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ອອກມາໃນຕອນບ່າຍໆຂອງວັນພະຫັດຜ່ານມາ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການສືບລັບຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ “ຮ່ວມມືຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະເຕັມສ່ວນ” ກັບການສືບສວນໃໝ່ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ.ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ຍັງໃຫ້ສິ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວອະທິບາຍວ່າ "ສິດອັນເຕັມສ່ວນ ແລະຄົບຖ້ວນທັງໝົດໃນການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນລັບກ່ຽວກັບການສືບສວນນີ້ ກາຍເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍໄດ້."
"ພວກເຮົາຢາກມີຄວາມໂປ່ງໃສຫລາຍທີ່ສຸດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເດີນທາງອອກຈາກປະເທດເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເປັນຂໍ້ມູນທີ່ ເຮັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໄດ້, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຫັນດອກວ່າ ການຫລອກລວງ ຫລື ການຫາຈັບຜິດ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຄືແນວໃດ ແລະເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ. ມັນເປັນການພະຍາຍາມເຮັດລັດຖະປະຫານ ຫລື ການພະຍາຍາມທີ່ຈະ ເອົາປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃຫ້ໄດ້. ມັນບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນກັບຄົນອື່ນ ອີກເລີຍ ບໍ່ວ່າໃຜກໍຕາມ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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