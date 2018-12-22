ອົງການສືບລັບ ສຫລ ຈັດເອົາ ຣັດເຊຍ ຈີນ ແລະ ອີຣ່ານ ເປັນເປົ້າໝາຍ ການລົງໂທດ ຍ້ອນແຊກແຊງ ການເລືອກຕັ້ງ

ຜູ້ມີສິດອອກສຽງທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນການເລືອກ
ຕັ້ງກາງສະໄໝ ຂອງສະຫະລັດ ສາມາດເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ວ່າ ຄະແນນສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຖືກລົງທະບຽນ ແລະຖືກນັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບົດລາຍງານໃໝ່ຂອງປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ
ຊາວອາເມຣິກັນ ຖືກຄອບງຳດ້ວຍປະຕິການຕ່າງໆ ເພື່ອຊັກຈູງ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນບິດ
ເບືອນຄວາມຈິງ ໂດຍຕ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງການພົບເຫັນນີ້ ອາດກໍ່
ໃຫ້ເກີດມີການລົງໂທດ ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.
“ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ແມ່ນສອດຄ້ອງກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງ
ໃຫ້ຊາບ ໃນສອງສາມສັບປະດາ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງຜູ້
ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ແດນ ໂຄຕສ໌ ທີ່ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫລງ
ການສະບັບນຶ່ງ ເມື່ອຕອນແລງ ວັນສຸກວານນີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຣັດເຊຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ ລວມທັງ ຈີນ ແລະ
ອີຣ່ານ ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ໃນການຊັກຈູງຕ່າງໆ ແລະປະຕິບັດ ການສົ່ງ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ສະຫະລັດ ເພື່ອໂຄສະນາຍຸດທະສາດ ທີ່ເປັນຜົນ
ປະໂຫຍດ ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນສອງສາມເດືອນ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເດືອນພະຈິກ ນັ້ນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ສືບລັບ ແລະຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພ້ອມທັງບັນດານັກວິເຄາະ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນ
ຫ່ວງ ທີ່ປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ຣັດເຊຍ ແລະ ແມ່ນກະທັງ ອົງກອນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະ-
ບານ ອາດໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະທຳລາຍລະບົບ ການລົງຄະແນນສຽງຂອງ
ສະຫະລັດ ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ແຕ່ຄວາມຢ້ານກົວເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ຂອງພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຊາວຣັດເຊຍ
ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບຕ່າງໆ ໃນບາງລັດຂອງສະຫະລັດ ເຊັ່ນວ່າ ລະບົບຖານເກັບກຳ
ຂໍ້ມູນ ຂອງພວກຜູ້ມີສິດອອກສຽງ ກ່ອນໜ້າຊ່ວງການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ
2016 ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ອີງຕາມຜົນການຊັ່ງຊາໃໝ່ດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ໂຄຕສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນເວລານີ້ ປະຊາຄົມສືບລັບ ບໍ່ມີລາຍງານຂ່າວກອງ ທີ່
ບົ່ງຊີ້ວ່າ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດພວກເຮົາ ຕົກຢູ່ໃນ ໄພອັນຕະລາຍໃດໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການລົງຄະແນນສຽງ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ
ການນັບຄະແນນສຽງ ຫຼືລົບກວນໃນຄວາມອາດສາມາດ ການນັບຄະແນນສຽງ
ເປັນຕົ້ນ.”
ບົດລາຍງານນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງດ້ານບໍລິຫານ ດ້ວຍການລົງນາມໂດຍ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜຸນຜົນ
ສະຫລຸບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນວັນ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໃນສອງສາມສັບປະດາ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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