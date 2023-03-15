ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂ່າວກອງສະຫະລັດ ເບິ່ງວ່າ ຈີນກຳລັງກະກຽມສຳລັບການຕໍ່ສູ້ທີ່ 'ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການ'

ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍທີ່ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນ ຕໍ່ຄວາມສຳພັນ ກັບສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງກະກຽມສໍາລັບສົງຄາມ ທີ່ມັນດີກວ່າທີ່ຈີນຈະບໍ່ສູ້ລົບ, ອີງຕາມການປະເມີນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂ່າວກອງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ.
ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບປ້ອງກັນປະເທດ (DIA) ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ມີແນວໂນ້ມຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ "ໄລຍະແຫ່ງການປະເຊີນໜ້າກັນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ", ໂດຍປັກກິ່ງເຕັມໃຈທີ່ຈະສະແດງຈຸດຢືນຂອງຕົນໃນຫຼາຍໆດ້ານ.
ທ່ານ ເດິກ ເວດ (Doug Wade) ຈາກອົງການ DIA ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງອອນລາຍ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍອົງການ INSA ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມພັນທະມິດສືບລັບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມັນຈະສະແດງໂຕອອກມາຢ່າງຈະແຈ້ງໃນທຸກຂົງເຂດ – ທຸກໆຮູບແບບການສູ້ລົບ ໃນຂົງເຂດຂອງການທູດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ.
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊັ້ນສູງຄົນອື່ນໆໃນພັກກອມມູນິສຈີນເຫັນວ່າ ສະຫະລັດ "ກຳລັງຂັດຂວາງຈີນຈາກການບັນລຸຕຳແໜ່ງທີ່ເຫມາະສົມຂອງຕົນໃນຖານະຜູ້ນໍາຂອງໂລກ," ທ່ານ ເວດ (Wade) ກ່າວຕື່ມໂດຍເຕືອນເຖິງພຶດຕິກໍາຂອງປັກກິ່ງໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະຕໍ່ໄຕ້ຫວັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກ.