ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຍົກເລີກໃນຈຸດປະສົງທີ່ຈະຢຶດຄອງປະເທດຢູເຄຣນທັງໝົດ ແຕ່ປາກົດວ່າລາວໄດ້ເຂົ້າໃຈແລ້ວ ທີ່ກອງທັບຂອງລາວຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນທີ່ຍົກຍ້ອງນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການ ຢ່າງໜ້ອຍກໍໃນເວລານີ້.
ການວິເຄາະຫຼ້າສຸດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການແບ່ງປັນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດໃນຕອນແລງວານນີ້ ຍິ່ງສະເໜີແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາດຈະມີໂອກາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສູ້ລົບທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍຸຕິລົງ ເຖິງແມ່ນຣັດເຊຍມອງເຫັນວ່າມັນເປັນພຽງໂອກາດອັນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເອົາທ່າທີຂອງຕົນເພື່ອທຳການຮຸກຮານເພີ້ມຕື່ມກໍດີ.
ຫົວໜ້າສືບລັບແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງແອໂວຣລ ເຮນສ໌ (Avril Haines) ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ ລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືທີ່ວໍຊິງຕັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ Silverado Policy Accelerator ແລະບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ເທັກໂນໂລຈີກູກໂກ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງຊັ່ງຊາໃນຊ່ວງເວລານີ້ວ່າ ກຳລັງພາກພື້ນດິນ (ຂອງຣັດເຊຍ) ໄດ້ເຊື່ອມສະມັດຖະພາບລົງ ເຖິງຈຸດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆປີທີ່ພວກຈະສາມາດກັບຄືນໄປຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຄີຍເປັນ.”
ທ່ານນາງເຮນສ໌ກ່າວວ່າ “ແມ່ນແຕ່ຈຸດປະສົງໃນໄລຍະໃກ້ຂອງພວກເຂົາກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍກຳລັງທະຫານຂອງພວກເຂົາໃນເວລານີ້. ມີເຫດຜົນຢູ່ ໃນທັດສະນະຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ທີ່ວ່າສະພາບການຈະປ່ຽນແປງໄປໃນທາງໃດໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຕໍ່ໜ້າ ແລະດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຊັກຊວນໃຫ້ປູຕິນຮັບຮູ້ວ່າ ມັນມີຄ່າທີ່ເປັນຜົນ ໂດຍຈະເຫັນພ້ອມນຳແບບໃດແບບນຶ່ງ.”
ສະຫະລັດ ບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບ ແລະອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະໜຸນຫຼັງດ້ວຍເງິນຫຼາຍໆຕື້ໂດລາໃນລະບົບອາວຸດແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງອື່ນໆທີ່ອຳນວຍໃຫ້ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນສາມາດຕ້ານຢັນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຕົ້ນໆນັ້ນແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມນະຄອນຫຼວງກີຢິບ.
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າຈະຍຸຕິສົງແບບໃດ ແລະໃນເວລາໃດກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າ ຈະມີການເຈລະຈາຕົກລົງກັນໃນທີ່ສຸດ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານນາງເຮນສ໌ ເບິ່ງຄືວ່າຈະໃຫ້ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ການຕົກລົງກັນອາດຈະບັນລຸກັນໄດ້ໃນທີ່ສຸດ ແຕ່ທ່ານນາງຍອມຮັບວ່າ ການຮັບຮູ້ສະພາບຄວາມຈິງຂອງປູຕິນກ່ຽວກັບການເຮັດສົງຄາມສາຍຟ້າແມບທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃດໆໃຫ້ເຫັນວ່າຈະມີການຕົກລົງກັນເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ເລີຍ.