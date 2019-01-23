ອົງການສືບລັບ ສະຫະລັດ ພະຍາຍາມຈະກຳນົດທິດທາງ ສຳລັບສີ່ປີຂ້າງໜ້າ ເພື່ອຮັບ
ມືກັບຄວາມວຸ້ນວາຍ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນໂລກ ແບບບໍ່ມີເຄີຍມີມາກ່ອນ ເນື່ອງຈາກບັນ
ຫາທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ຍ້ອນຄວາມອ່ອນແອລົງຂອງລະບົບສາກົນທີ່ນຳພາໂດຍ
ປະເທດຕາເວັນຕົກ ການປ່ຽນແປງດ້ານເທັກໂນໂລຈີທີ່ວ່ອງໄວ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງ
ທີ່ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາ ກ່ຽວກັບກອງທຶນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.
ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງ
ຊາດສະບັບໃໝ່ ໄດ້ນຳສະເໜີໃນອັນທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສູງສຸດອະທິບາຍວ່າ
ເປັນທັງການປັບປຸງໃນດ້ານ “ຫຼັກການ” ແລະ “ພື້ນຖານ” ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດເທື່ອ
ກ່ອນ ແລະໄດ້ອອກແບບເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃຫ້ແກ່ຊາວອາເມຣິກັນ ໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີ
ຄວາມແນ່ນອນ.
ຍຸດທະສາດເຕືອນວ່າ “ພວກເຮົາພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນຢູ່ພາຍ
ໃນປະເທດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ. ເພື່ອຜ່ານຜ່າຄວາມວຸ້ນວາຍໃນທຸກມື້
ນີ້ ແລະ ຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຍຸດທະສາດ
ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ໃຫ້ແຕກຕ່າງໄປ.”
ພາກສ່ວນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ ແມ່ນການເນັ້ນໜັກຄືນໃໝ່ ໃສ່ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ
“ເວົ້າຄວາມຈິງ” ຫົວໜ້າສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານແດນ ໂຄຕສ໌ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກ
ປະຊາຄົມສືບລັບ ໃນຂະນະທີ່ເປີດເຜີຍຍຸດທະສາດສະບັບນີ້.
ທ່ານໂຄດຕ໌ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແກ່ຜູ້ກຳນົດນະໂຍ
ບາຍ ແລະຊາວອາເມຣິກັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີ
ການເນັ້ນໜັກທີ່ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາໃນສະພາບແວດລ້ອມປັດຈຸບັນ.”
ຍຸດທະສາດໃໝ່ໄດ້ລະບຸສອງຢ່າງຂອງການເນັ້ນໜັກເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ “ຄວາມອ່ອນແອລົງ
ໃນຍຸກຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ຂອງລະບົບສາກົນ” ແລະໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ທ່າອຽງ
ໃນການຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວເພີ້ມຂຶ້ນໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ.”
ອະດີດບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບໄດ້ຕຳໜິຢ່າງໄວ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສຫະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນຄວາມພໍໃຈ ກັບຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ ຄືດັ່ງ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ໄດ້
ຕຳໜິບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ຢູ່ໃນເວທີໂລກ.
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