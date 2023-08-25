ການຊັ່ງຊາຕີລາຄາໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງໜ່ວຍສືບລັບສະຫະລັດ ພົບວ່າ ອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຕົກທີ່ເຊື່ອວ່າໄດ້ສັງຫານຫົວໜ້າກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງແວັກເນີ້ ເຢັບເກນີ ປຣີໂກຊິນ ແມ່ນເປັນການວາງລະເບີດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ກ່າວໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຫດລະເບີດແມ່ນຄ້າຍຄືກັບ “ປະຫວັດທີ່ມີມາດົນນານໃນການພະຍາຍາມປິດປາກປິດສຽງພວກຕ້ອງຕິ” ຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດລະເບີດ ຊຶ່ງເຊື່ອວ່າໄດ້ເອົາຊີວິດປຣີໂກຊິນ ແລະຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານຫຼາຍໆຄົນ. ທຳນຽບຂາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ