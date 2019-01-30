ບັນດາຫົວໜ້າສືບລັບສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການຕົກຢູ່ ໃນອັນ
ຕະລາຍ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນອະນາຄົດ ນຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍຄືປະເທດກຳລັງ
ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທີ່ພວມເຫັນອິດທິພົນຂອງຕົນຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ບັນດາພັນທະມິດ
ເຫັນພ້ອມນຳ ແລະພວກສັດຕູທີ່ສຳຄັນໆພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອທຳລາຍຫຼັກການຊຶ່ງ
ຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ປົກປັກຮັກສາໃຫ້ສະຫະລັດປອດໄພ ແລະໂລກມີສະເຖຍລະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຫົວໜ້າຫ້ອງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານແດນ ໂຄຕສ໌ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ນຳຫ້າອົງ
ການສືບລັບຂອງສະຫະລັດໄດ້ລາຍງານໃນການຊັ່ງຊາກ່ຽວກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມປະຈຳປີ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ໃນ
ການລາຍງານຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງ.
ທ່ານໂຄຕສ໌ ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາທ້າທາຍທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າສະຫະລັດນັ້ນວ່າ ເປັນ
“ຢາຜິດປະສົມ” ທີ່ລໍຖ້າທຳລາຍຂອງ “ທັງສີ່ປະເທດໃຫຍ່” ຄື ຣັດເຊຍ ຈີນ ເກົາຫຼີເໜືອ
ແລະອີຣ່ານ ແລະບັນດາກຸ່ມທີ່ບໍ່ສັງກັດປະເທດເຊັ່ນວ່າ ພວກ ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຕາ
ໜ່າງອາດຊະຍາກຳ ແລະອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງ
ວ່ອງໄວຂອງເທັກໂນໂລຈີ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະການຍົກຍ້າຍຖິ່ນ
ຖານຂອງຜູ້ຄົນ.
“ມັນປັນການທ້າທາຍເພີ້ມຂຶ້ນໃນການໃຫ້ບູລິມະສິດ ທີ່ວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ໃດມີຄວາມສຳຄັນ
ໃຫຍ່ສຸດ.” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໂຄຕສ໌ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຄຳໃຫ້ການທີ່ມັກກົງກັນຂ້າມ
ແລະຢ້ຳຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃນການກ່າວເນັ້ນຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າ ກັບການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ ທັງຢູ່ ພາຍ
ໃນປະເທດ ແລະໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ແລະໂລກທີ່
ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງກຽມພ້ອມ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກຽມພ້ອມ.”
ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບແລ້ວ ຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄື
ການເປັນພັນທະມິດທີ່ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ກັບຈີນ ເພື່ອແຂ່ງຂັນ
ຕ້ານສະຫະລັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນດ້ານທະຫານ ແລະຄວາມລ້ຳ ໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ
ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຮວມທັງອິດທິພົນເພື່ອຄອບຄອງ ໂລກນຳດ້ວຍ.
ລາຍງານເຕືອນວ່າ “ຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ກຳລັງເປັນພັນທະມິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ
ເວລາໃດທັງໝົດນັບແຕ່ຊຸມປີ 1950 ເປັນຕົ້ນມາ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ຄວາມສຳພັນດັ່ງກ່າວ ມີແຕ່ຈະແໜ້ນແຟ້ນຕື່ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່
ມົສກູແລະປັກກິ່ງ ພະຍາຍາມທີ່ຈະສວຍໂອກາດທີ່ອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ການ
ດຳເນີນການຕາມລຳພັງພຽງຝ່າຍດຽວຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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