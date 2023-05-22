ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປປາປົວນິວກີນີ ເພື່ອລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດແລະທາງທະເລກັບປະເທດເກາະດອນໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກແລະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານບລິງເກັນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ປອດມໍເຣສບີ ແທນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ຕັດເວລາໃນການຢ້ຽມຢາມເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກໃຫ້ສັ້ນລົງ ແລະເດີນທາງກັບວໍຊິງຕັນເພື່ອເຈລະຈາກ່ຽວກັບເລື້ອງເພດານໜີ້ຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານໄບເດັນ ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນທຳອິດເດີນທາໄປຢ້ຽມຢາມປາປົວນິວກີນີ.
ທ່ານບລິງເກັນຄາດວ່າ ຈະພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມນະໂຍບາຍທີ່ຮວມທັງປາປົວນິວກີນີແລະປະເທດອື່ນໆອີກຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານທະຫານ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດຂອງປາປົວນິວກີນີແລະຕໍ່ຕ້ານກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຜິດກົດໝາຍທາງທະເລ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະສະໜອງອຸບປະກອນປົກປ້ອງບຸກຄົນໃຫ້ແກ່ກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດປາປົວນິວກີນີ ຮວມທັງໝວກເຫຼັກ ເສື້ອກັກປ້ອງກັນລູກປືນ ແຜ່ນປ້ອງກັນສອກ ແຜ່ນປ້ອງກັນຫົວເຂົ່າ ເຄື່ອງປ້ອງກັນຕາ ໃຫ້ແກ່ກຳລັງລາດຕະເວນຊາຍແດນ ແລະໜ່ວຍປະຕິບັດງານຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດ.