ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທາງດ້ານພະຍາດຕິດຕໍ່ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ຟາວຈີ ມີແຜນອອກກິນບໍານານ ໃນໄວໆນີ້

ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງ ກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ຂອງສະຫະ ລັດ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ໃນການຮັບມື ກັບການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະອອກກິນບໍານານ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້.
ດຣ. ຟາວຈີ ອາຍຸ 81 ປີ, ເປັນຫົວໜ້າສະຖາບັນໂຣກພູມແພ້ ແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1984 ຫາ 2020, ຊື່ຂອງທ່ານໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນຖານະທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິ ບໍດີໃນເວລານັ້ນ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ລະຫວ່າງທີ່ພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາເລີ້ມຕົ້ນລະບາດເປັນເທື່ອທໍາອິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ໃນເວລານັ້ນ ດຣ. ຟາວຈີ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນໄປຮັບການສັກຢາວັກຊີນ, ແລະປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍກໍພາກັນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີຊາວອາເມຣິກັນອີກຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ພາກັນອ້າງວ່າ ມັນເປັນການລະເມີດສິດທິທາງເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນ. ຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ປະຕິ ເສດປະສິດທິພາບຂອງຢາວັກຊີນທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະຍອມຮັບໃນມື້ສຸດທ້າຍວ່າ ທີ່ຜ່ານມາພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໃຈຜິດ.
ດຣ. ຟາວຈີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການແພດໂດຍປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ມີການປິດໂຮງກິລາຕ່າງໆ, ບັນດາຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະປິດໂຮງຮຽນທັງໝົດໃນຊ່ວງເດືອນທໍາອິດຂອງການລະບາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ໃນຄະລັດຖະບານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະ ບານທ້ອງຖິ່ນບາງຄົນ.