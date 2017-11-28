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ສຫລ ຟ້ອງ​​ຊາວຈີນ 3 ຄົນ ໃນ​ຖານເຈາະຂໍ້​ມູນ ລັກ​ຂະ​ໂມ​ຍ ຄວາມ​ລັບ ​ທາງ​ການ​ຄ້າ

ຕຶກອາຄານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, 14 ກໍລະກົດ 2009.

ຄົນສັນຊາດ​ຈີນ 3 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ​ເປັນພວກ​ແຮັກ​ເກີ ທີ່ເຈາະຂໍ້​ມູນຄອມ​ພິວ​ເຕີ ​
ຂອງ 3 ບໍລິສັດ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງສະຫະລັດ ​ໃນວັນຈັນວານ
ນີ້.

ທ້າວວູ ຢິ່ງຊູ​ວ ທ້າວ​ດົງ ຮາວ ​ແລະ​ທ້າວ​ເຊຍ ເລີຍ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ
​ວານ​ນີ້ ​ໂດຍ​ຄະນະ​ຕຸລາການ ໃນ​ການເຈາະຂໍ້​ມູນຄອມ​ພິວ​ເຕີ ລັກ​ຂະ​ໂມ​ຍຂໍ້​ມູນ​ລັບ
​ທາງ​ການ​ຄ້າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ​ແລະລັກ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ ​ແລະ​ມີ​ຈຸດປະສົງ ທີ່​ຈະ​ທຳລາຍ
​ລະບົບຄອມ​ພິວ​ເຕີເຫລົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ຫາເຫລົ່ານີ້ ​ແມ່ນຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໂດຍ​ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຊົ່ວຄາວ
ຮັບຜິດ ຊອບດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ​ນາງ ດາ​ນາ ​ເຈ. ​ໂບແອັນ​ເຕ ​ແລະຮັກສາການລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳຊົ່ວຄາວ ທ່ານ ​ໂຊ​ ຊີ. ຊອງ ສຳລັບ​ເຂດ
​ເພັນຊິ​ເວ​ເນຍຕາເວັນຕົກ ​ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກຳກັບ​ພິເສດ ຫ້ອງການອົງການ​ສັນຕິ​ບານ
​ກາງ ​ແອັຟບີ​ໄອ ຂົງ​ເຂດ​ພິສ​ເບີກ ທ່ານ ຣໍ​ເບີດ ຈອນ​ສັນ.

ທັງ​ສາມ​ບໍລິສັດ ຄື ມູດີອານາ​ລີຕິກ, ຊີ​ເມັນ ​ເອຈີ ​ແລະ ທຣິມ​ໂບ ອິງຄ໌ ​ແມ່ນ​ເປັນ​
ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ລະຫວ່າງ​ປີ 2011 ຫາເດືອນ​
ພຶດສະພາ ປີ 2017 ນັ້ນ.

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