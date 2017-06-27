ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດາໂນລ ທຣຳ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ
ທ່ານ Narendra Modi ປະຕິຍານທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈະເພີ່ມການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພແລະການພົວພັນທາງການຄ້າ ຮ່ວມກັນ.
ປະເທດທັງສອງ “ແມ່ນມອງໄປໃນອານາຄົດຂ້າງໜ້າ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເພື່ອສ້າງຄວາມວກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ອຸປະກອນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ແລະເທັກໂນໂລຈີ
ໃນລະດັບທີ່ພໍພຽງ ກັບພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທັງຫຼາຍ ແລະຄູ່ພາຄີກັບສະຫະລັດ,”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍງານ ເມື່ອແລງວັນຈັນວານນີ້.
ໂດຍການປະກາດວ່າ ການໂອ້ລົມສົນທະນາຂອງທ່ານ ກັບປະທານາທິບໍດີ “ປະສົບຜົນ
ສຳເລັດຫຼາຍ ແລະໃຫ້ໝາກຜົນ,” ຊຶ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທີ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະກ່າວ
ເຖິງເຈົ້າພາບດ້ວຍການໂອບກອດ ໃນສວນກຸຫຼາບ ໃນບົດສະຫຼຸບຂອງການຖະແຫຼງ
ຂອງທັງສອງທ່ານ.
ພວກທ່ານທັງສອງບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຄຳຖາມໃດໆ ຈາກພວກນັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວ
ແລະບັນດານັກຂ່າວຈາກອິນເດຍ.
ທ່ານ Modi ຍັງໄດ້ປະກາດ ການເພີ່ມການປະສານງານຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພວກ
ກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງຮວມທັງການແບ່ງປັນເລື່ອງສືບລັບຕ່າງໆນຳ.
ທ່ານ Modi ໄດ້ກ່າວຄຽງຂ້າງກັບທ່ານທຣຳ ວ່າ “ສິ່ງທີ່ເປັນບຸລິມມະສິດສູງສຸດ
ໃນຂະນະນີ້ ແມ່ນທັງສອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນປົກປ້ອງ
ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຈາກສິ່ງທ້າທາຍໃນໂລກ ເຊັ່ນ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະເປົ້າ
ໝາຍຂອງພວກເຮົານັ້ນ ກໍແມ່ນເພີ່ມຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້ອິນເດຍແລະສະຫະລັດ
ສອງປະເທດເສລີປະຊາທິປະໄຕໃນໂລກ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ New Delhi ແລະວໍຊີງຕັນ ສາມາດຈັດຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງ ໃຫ້ນາໆປະເທດໃນໂລກ ແລະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການ
ເອົາຊະນະການຂົ່ມຂູ່ ແບບເດີມໆທັງຫຼາຍ ທັງປວງນັ້ນ.
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