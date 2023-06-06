ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ແລະອິນເດຍ ພົບປະກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຫຼາຍໆອາທິດກ່ອນທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິນເດຍ ທ່ານຣາຈນາດ ຊິງ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ແມ່ນຮວມທັງ “ການມາບັນຈົບຄົບກັນຂອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະການເສີມຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.”
ທ່ານຊິງກ່າວວ່າ “ການເປັນພາຄີລະຫວ່າງດິນເດຍກັບສະຫະລັດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃຫ້ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ເປັນເຂດທີ່ເສລີ ເປີດກວ້າງແລະ ປົກຄອງດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະຫະລັດຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດແລະເສີມຂະຫຍາຍການເປັນພາຄີຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານອອສຕິນໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍທ່ານຊິງ ຫຼັງຈາກການພົບປະ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍອິນເດຍຂອງທ່ານ “ໄດ້ຊ່ວຍແຜ້ວທາງເພື່ອໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມ ແລະການແບ່ງປັນທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາທັງສອງ.”
ທ່ານໂມດີ ມີກຳນົດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 22 ມີຖຸນານີ້.
ສະຫະລັດພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນກັບອິນເດຍໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຈີນ.