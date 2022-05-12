ສະຫະລັດ ໄດ້ຮ່ວມສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງນໍາສໍານັກວາຕິກັນ ກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່ຕໍາຫຼວດຮົງກົງ ໄດ້ຈັບໂຕຄາດີນານຄົນສໍາຄັນຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຄົນອື່ນໆ ໃນຂໍ້ຫາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ພະຄາດີນານໂຈເຊັບ ເຊິນ (Joseph Zen), ອາຍຸ 90 ປີ ເຊິ່ງເປັນຄາດີນານຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກ ແລະເປັນອະດີດສັງຄະລາດຂອງຮົງກົງ, ຖືກຈັບໂຕໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກອງກໍາລັງຕ່າງຊາດ. ເພິ່ນເປັນນັກວິຈານທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ລັດຖະບານປັກກິ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄາດີນານເຊິນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍດ້ວຍການປະກັນໂຕ.
ທ່ານເຄີຣ໌ຕ ແຄັມແບລ (Kurt Campbell), ຜູ້ປະສານງານດ້ານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນບາດກ້າວຢູ່ໃນຮົງກົງ ເພື່ອກົດດັນ ແລະ ເພື່ອກວດລ້າງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ” ແລະມີຄວາມກັງວົນໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບການປາບປາມປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ “ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທັງທາງດ້ານສື່ມວນຊົນ, ວົງການສາສະໜາ ແລະສະຖາບັນການສຶກສາ.”
ຮອງໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ທ່ານນາງຄາຣິນ ຊັງ-ປີແອ (Karine Jean-Pierre) ກໍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເຊັ່ນກັນ.
“ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງແລະໝັ້ນຄົງທາງສັງຄົມ,” ທ່ານນາງຊັງ-ປີແອ ກ່າວກັບນັກຂ່າວຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ແອຟອສວັນ. “ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ແລະ ຮົງກົງ ຈົ່ງຍຸຕິການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຊາວຮົງກົງເຫຼົ່ານີ້ ແລະຂໍໃຫ້ປ່ອຍໂຕຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທໍາ ແລະ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາເຫຼົ່ານັ້ນໃນທັນທີ ເຊັ່ນພະຄາດີນານ ໂຈເຊັບ ເຊິນ ພ້ອມທັງຜູ້ທີ່ຖືກຈັບຄົນອື່ນໆ...”
ໂຄສົກປະຈໍາສໍານັກວາຕິກັນ ທ່ານມັຕຕິໂອ ບຣູນີ (Matteo Bruni) ກ່າວທີ່ວາຕິກັນວ່າ “ສຳນັກວາຕິກັນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຂ່າວການຈັບໂຕພະຄາດີນານ ເຊິນ ແລະກໍາລັງດໍາເນີນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ເປັນຢ່າງສູງ.”
ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານຮົງກົງ ກ່າວກັບນັກຂ່າວ VOA ວ່າ ຈະໃຫ້ຄໍາຖະແຫຼງ ການໃນທັນທີ ເມື່ອໃດທີ່ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ມີອອກມາ.
ນັກວິຈານກ່າວວ່າ ອິດສະຫຼະພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະການຊຸມນຸມຢູ່ໃນຮົງກົງ ແມ່ນໄດ້ມີການເຊື່ອມຖອຍຢູ່ໃນຮົງກົງ, ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານປັກກິ່ງໄດ້ໃຊ້ອໍານາດຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຢູ່ໃນອະດີດອານານິຄົມເກົ່າຂອງອັງກິດໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້.