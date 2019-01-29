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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ວາງມາດຕະການ ລົງໂທດ ຕໍ່ ບໍລິສັດນ້ຳມັນ ລັດວິສາຫະກິດ ຂອງ ເວເນຊູເອລາ

ທີ່ປຶກສາດ້າານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ສຕີບເວັນ ມນູຈີນ ຟັງຢູ່ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2019, ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະບານ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ກຳລັງວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ບໍລິສັດນ້ຳມັນ ລັດວິ-
ສາຫະກິດ ຂອງເວເນຊູເອລາ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນຢາກຈະປົກປັກຮັກສາຊັບສິນໄວ້ໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນຊາວເວເນຊູເອລາ.

ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນ ວານນີ້
ວ່າ ຊາວເວເນຊູເອລາ ໄດ້ຮັບການກົດຂີ່ ແລະຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ ທາງດ້ານເສດ-
ຖະກິດ ທີ່ເກີດຈາກການປົກຄອງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິໂກ​ລາ​ສ ມາດູໂຣ ແລະລະ
ບອບການປົກຄອງຂອງທ່ານ ມາດົນພໍແລ້ວ.

ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “​ການ​ເອົາມາດຕະການ​ໃນມື້ນີ້ ​ແມ່ນຄ້ຳປະກັນວ່າ ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາ
ມາດ ປຸ້​ນສະ​ດົມຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຊາວເວເນຊູເອລາໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ​ແລ້ວ.”

ມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ຈະ​ຫ້າມບໍ່ໃຫ້​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍຊັບສິນໃດໆ ທີ່ເປັນ ຂອງ
ລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ PDVSA ທີ່ມີຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ບັນດາບໍລິ ສັດຕ່າງໆ
ແລະພົນລະເມືອງອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແມ່ນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດກັບບໍ ລິສັດທີ່ກ່າວມານີ້.

ບໍລິສັດ Citgo ທີ່ເປັນສາ​ຂາຂອງ PDVSA ໂດຍມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງ
ເປັ​ນ​ຜູ້ກັ່ນນ້ຳມັນຂອງເວເນຊູເອລາ ແລະ ຂາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ Citgo ຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ ຕາມປົກກະຕິ. ແຕ່ເງິນລາຍຮັບໃດໆຂອງ
ບໍລິສັດ Citgo ທີ່ໄດ້ຮັບ ຈະຖືກນຳໄປໄວ້ໃນບັນຊີທີ່ ຫ້າມເບີກຖອນ.

ສ່ວນທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ກຳລັງພະຍາຍາມ ຈະ “ລັກຂະໂມຍ”
ບໍລິສັດ Citgo ຈາກ ເວເນຊູເອລາ.

ທ່ານ ໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງໂທລະພາບຂອງເວເນຊູເອລາ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ
ສະເພາະເຈາະຈົງ ໃຫ້ຫົວໜ້າ ລັດວິສາຫະກິດ PDVSA ເລີ້ມຕົ້ນ ມາດຕະການທາງ
ດ້ານການເມືອງ ແລະດ້ານກົດໝາຍ ໃນສະຫະລັດ ແລະ ຕໍ່ສານສາກົນ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນຊັບສິນຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສັດ Citgo.”

ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ກຳລັງດີ້ນ​ຮົນທ່ານນີ້ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຈາກ
ສະຫະລັດ ວ່າ ຢ່າມາ “ແຕະຕ້ອງ” ເວເນຊູເອລາ ແລະໄດ້ເຕືອນອີກວ່າ ຖ້າຄວາມຮຸນ
ແຮງເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ “ເລືອດທີ່ອາດໄຫຼອອກ ມາໃນເວເນຊູເອລາ ຈະເປັນ
ເລືອດ ທີ່ເກີດຈາກນ້ຳມືຂອງເຈົ້າ.”

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ສຕີບເວັນ ມນູຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ທ່ານ ມາດູໂຣ ແລະພວກສະໝຸນຂອງທ່ານ ໄດ້ນຳໃຊ້ບໍລິສັດນ້ຳ ມັນ ລັດວິສາຫະກິດ
ເປັນພາຫະນະເພື່ອການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະສໍ້​ໂກງຊັບ ສິນ ມາເປັນເວລາຍາວນານ
ແລ້ວ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເວເນຊູເອລາແມ່ນອຸດົມ ສົມບູນ ໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ ແລະ ບໍ່ມີເຫດ
ຜົນເລີຍ ທີ່ປະຊາຊົນຂອງຕົນຈະຕ້ອງ ທົນທຸກທໍລະມານ ກັບໄພພິບັດທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ ແລະບັນຫາຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.

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