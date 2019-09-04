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ສະ​ຫະ​ລັດ ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ ລົງ​ໂທດ ໃສ່​ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ ອີ​ຣ່ານ

ຈະຫຼວດ​ຊື່​ວ່າ 'Pishgam,' ຫຼື 'Pioneer' ກຽມ​ພ້ອມສຳ​ລັບ​ການ​ປ່ອຍ​ຂຶ້ນ​ອະ​ວະ​ກາດ ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ ໃນ​ປະ​ເທດ ອີ​ຣ່ານ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​
ອົງການ ອະວະກາດຂອງ ອີຣ່ານ, ໂດຍກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ສົກກະປົກ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ​ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ
ວານນີ້ວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ອີຣ່ານ ໃຊ້ໂຄງການປ່ອຍຍານອະວະກາດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງກັບການປິດບັງເພື່ອພັດທະນາໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.”

ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ, ສູນ​ກາງ
ຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ ອີຣ່ານ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການບິນອະວະກາດ.

ຊັບ​ສິນ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ຖືກ​ກີ​ດ​ກັ້ນ, ແລະ ປະ​ຊາ
ຊົນ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກຫ້າມຈາກການເຮັດທຸລະກິດກັບເຂົາເຈົ້າ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ເວົ້າ​ວ່າເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ​ຈະຫຼວດປ່ອຍ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ “ແທ້​ຈິງ
ແລ້ວແມ່ນແບບດຽວກັນ ແລະ ສາມາດສັບປ່ຽນກັບອັນທີ່ຖືກໃຊ້ໃນລູກສອນໄຟຂີປະ
ນາວຸດໄດ້,” ລວມທັງວິທີຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມລູກສອນໄຟໃນລະຫວ່າງການ
ບິນຂອງມັນ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ “ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ກົນ​ວ່າ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ອີ​ຣ່ານ
ກ່ຽວກັບ ຈະຫຼວດປ່ອຍຍານອະວະກາດ ອາດມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍໂຄງການລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”

ອີ​ຣ່ານ ເວົ້າ​ວ່າ ໂຄງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມີ​ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ສ້າງ​ຈ​ະ
ຫຼວດ ເພື່ອປ່ອຍດາວທຽມໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ອີຣ່ານ ໄດ້ປ່ອຍດາວທຽມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ
ໂຄຈອນໃນອະວະກາດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ. ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຕື່ມອີກ
ສາມຄັ້ງໃນປີນີ້ ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ, ລວມທັງຈະຫຼວດລູກນຶ່ງໄດ້ລະເບີດຢູ່ຖານ
ປ່ອຍຂອງມັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້.

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ອົງ​ການ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສາ​ກົນ​ປີ 2015
ທີ່ຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອີຣ່ານ ບໍ່ດຳເນີນການປະຕິ
ບັດການໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ອາດຖືກໃຊ້ເພື່ອນຳສົ່ງອາວຸດ
ນິວເຄລຍ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄາ​ນ​ວານນີ້, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ວໍ​ດີ ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ ຮາ​ສ​ຊານ ຣູ​ຮາ​ນີ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຈັດການເຈລະຈາສອງຝ່າຍກັບ ສະຫະລັດ.

ທ່ານ ຣູ​ຮາ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ວ່າ ມີ​ທາງ​ດຽວ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ພົບ
ປະກັບລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ແມ່ນຖ້າມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ສະຫະລັດ ຖືກຍົກ
ເລີກ ແລະ ຝ່າຍອື່ນໆໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ແມ່ນມີໜ້າຢູ່.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ດີ​ແທ້ໆ” ທີ່​ທ່ານ ກັບ​ທ່ານ
ຣູຮານີ ຈະເລຈາກັນ. ທ່ານ ທຣຳ ຫວັງວ່າຈະສາມາດເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງປີ
2015 ຄືນຫຼັງຈາກ ໄດ້ຖອນ ສະຫະລັດ ອອກໃນປີກາຍນີ້ ແລະ ການວາງມາດຕະ
ການລົງໂທດໃສ່ຄືນ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ອີຣ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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