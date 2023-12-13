ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ໃສ່ຫຼາຍກວ່າ 250 ຄົນ ແລະ ອົງກອນໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຢ່າງເຕັມອັດຕາຂອງ ຣັດເຊຍ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປາບປາມການຫຼົບຫຼີກມາດຕະການລົງ ຂອງ ຣັດເຊຍ ດ້ວຍການກຳນົດເປົ້າໝາຍທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຫຼາຍຢ່າງ, ລວມມີປະຊາຊົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆໃນ ຈີນ, ເທີກີ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ ແລະ ປະເທດທີສາມອື່ນໆ… ນອກຈາກເປົ້າໝາຍທີ່ມີຢູ່ໃນ ຣັດເຊຍ.
ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆຜູ້ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດຂອງ ຣັດເຊຍ ເພື່ອເຮັດສົງຄາມກັບ ຢູເຄຣນ ແລະ ສົ່ງເສີມ “ການຜະລິດພະລັງງານໃນອະນາຄົດຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງອອກ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບອາຊະຍາກຳຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນກົງຈັກສົງຄາມ ຂອງ ຣັດເຊຍ.”