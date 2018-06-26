ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຄວບຄຸມຊາຍແດນສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮຸູ້ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ
ນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ສາມາປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍທີ່ບໍ່ມີການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນຫຼື “zero-tolerance” ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ ໃນການກັກຂັງ ແລະຈັບກຸມ ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາ
ໃນປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມກຳລັງພັດທະນານະໂຍ
ບາຍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັບກຸມພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຍກຄອບຄົວອອກ
ຈາກກັນ.
ຄະນະກຳມາທິການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ທ່ານແຄວິນ ແມັກອາລີນານ ກ່າວຕໍ່
ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສວ່າທ່ານໄດ້ຢຸດເຊົາສົ່ງຄະດີຜູ້ປົກຄອງທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ
ວ່າ ເຂົ້າມາໃນປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໄອຍະການ ຫຼັງຈາກປະທານາ
ທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເຊັນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານໃນອາ ທິດແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາການແຍກບັນດາຜູ້ປົກຄອງແລະເດັກນ້ອຍອອກຈາກ ກັນ.
ທ່ານແມັກລີແນນໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ເຖິງ
ແມ່ນມີການທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກວາງແຜນເພື່ອ
ເລີ້ມການດຳເນີນຄະດີ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເຊັນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ເພື່ອສືບຕໍ່ນຳໃຊ້
ນະໂຍບາຍ “ທີ່ບໍ່ມີການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນ” ກ່ຽວກັບການກັກຂັງ ແລະການຈັບກຸມ
ທຸກໆຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດຜິດແບບກົດໝາຍ ແຕ່ໃຫ້ຢຸດເຊົາການແຍກພໍ່ແມ່ຄົນ
ເຂົ້າເມືອງ ແລະເດັກນ້ອຍອອກຈາກກັນ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ຮວມທັງວ່າຈະໃຫ້
ບັນດາຄອບຄົວ ຢູ່ນຳກັນໄດ້ຢ່າງໃດ ໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນຄະດີພວກພໍ່ແມ່ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍອົງການລັດຖະບານຊອກຫາຊ່ອງ
ທາງເພື່ອໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາແກ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຖືກຈັບ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ ກອງທັບຈະຊ່ວຍເອົາຄົນ
ເຂົ້າເມືອງ ໄປໄວ້ຢູ່ເຮືອນພັກເຊົາ ໃນຖານທັບຕ່າງໆ ຮວມທັງສອງແຫ່ງຢູ່ໃນລັດ
ເທັກຊັສ.
ທ່ານແມັດຕິສກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປລັດອາລາສກາໃນ
ວັນຈັນວານນີ້ວ່່າ ກອງທັບຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາ ແລະຈະບໍ່ເຂົ້າໄປ
“ພົວພັນດ້ານການເມືອງ” ຂອງສະຖານະການ. ທ່ານກ່າວວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດ ມີ
ປະຫວັດອັນຍາວນານ ໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນດ້ານບ່ອນພັກເຊົາແກ່
ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ ຫຼື “ຫລົບໜີຈາກ
ພວກຜະເດັດການ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ໃຊ້ການໂຮມຊຸມນຸມທາງການເມືອງ ໃນແລງຈັນວານນີ້ ຢູ່ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ໂດຍວາດພາບໃຫ້ທ່ານເອງເບິ່ງຄືວ່ ເຂັ້ມງວດເວລາກ່າວເຖິງ
ຄວາມປອດໄພ..
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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