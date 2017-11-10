ອົງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ສຫລ ຊອກຈ້າງ ພະນັກງານ ເພີ້ມຂຶ້ນ ສອງເທົ່າ ໃນ 6 ປີຂ້າງໜ້າ

ອີງຕາມເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງພະນັກງານທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນອາ
ທິດນີ້ອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະພາສີຂອງສະຫະລັດ ຫລື
ICE ກໍາລັງພິຈາລະນາເພີ້ມການຈ້າງຄົນຫລາຍຂຶ້ນຫລາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງຈໍາ
ນວນຄົນໃນອົງການທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃນ 6 ປີຂ້າງໜ້າ ຊຶ່ງຈະເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບຮອດ
46,000 ແລະເກີນຈໍານວນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ແລະພິມເຜີຍແຜ່ໃນເມື່ອກ່ອນ.
ຢູ່ໃນ "ຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນ" ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນເວັບໄຊນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອຂໍໃຫ້ ພາກສ່ວນເອກະຊົນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານພະນັກງານ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຕໍ່ການຈ້າງງານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວນັ້ນ.
ອົງການ ICE ເວົ້າວ່າ ຮອດປີ 2023 ອົງການດັ່ງກ່າວສາມາດຈ້າງພະນັກງານຫລາຍ
ເຖິງ 25,700 ຄົນ ໃນປີ 2013 ເຊິ່ງຈະເລີ້ມຕົ້ນຈ້າງໄປໃນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້. ອົງການດັ່ງ
ກ່າວປັດຈຸບັນ ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານປະມານ 20,000 ຄົນແລ້ວ ແລະມີການບັນທຶກເປັນ
ຢ່າງດີວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວຊອກຫາຄົນ ແລະຮັກສາຄົນຈ້າງມາໃໝ່ນັ້ນ ໃຫ້ຢູ່ກັບອົງ
ການໄດ້ຍາກຫລາຍ.ໃຫ້ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່((https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=formid=0dd3ee80eebdaa3682e17395378d9dfa&tab=core&tabmode=list&= )).
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