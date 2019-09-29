ກຸ່ມຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍທັງຫຼາຍ ກຳລັງຄັດຄ້ານ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະເພີ້ມຂະຫຍາຍການເນລະເທດພວກຊາວກຳປູເຈຍ ກັບຄືນ
ປະເທດບ້ານເກີດ ໃນຂະນະທີ່ພວກອົບພະຍົບຫຼາຍສິບຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນພົບວ່າມີ
ຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ໄປລາຍງານໂຕ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ
ໃນສັບປະດາໜ້າຈະມາເຖິງນີ້ ສຳລັບການສົ່ງອອກຈາກປະເທດ.
ຢ່າງໜ້ອຍມີ 20 ຄົນ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ໄປລາຍງານໂຕ
ຕໍ່ ກົມກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອເລີ້ມຕົນຂັ້ນຕອນການເນລະ
ເທດ ອີງຕາມ ນາງ ນີ ນວນ ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊຸມຊົນ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນ
ແຊນ ແຟຣນສິສໂກ ກັບກຸ່ມນັກກົດໝາຍ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າດ້ານຍຸຕິທຳ. ລັດຄາລີຟໍເນຍ ເປັນຖິ່ນຖານທີ່ຕັ້ງໃໝ່ ຂອງປະຊາກອນຊາວ
ກຳປູເຈຍ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນສະຫະລັດ.
ໃນລັດແມສຊາຈູເສັຕສ໌ ຊຶ່ງລັດນີ້ ມີປະຊາຄົມຊາວກຳປູເຈຍ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງ
ຂອງປະເທດ ໂດຍມີຢ່າງໜ້ອຍພົນລະເມືອງ 10 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນດ້ວຍ
ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ທ່ານນາງ ເບັດຕານີ ລີ ຜູ້ອຳນວຍການ ໜ່ວຍງານບໍລິການດ້ານ
ກົດໝາຍແກ່ຊາວເອເຊຍ ໃນເຂດນະຄອນບອສຕັນ.
ຊາວກຳປູເຈຍ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດ ມີເນໂຊຕ້າ ເທັກຊັສ ໂຣດ ໄອແລນ ວໍຊິງຕັນ ແລະ
ວິສຄອນຊິນ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ທ່ານນາງ ອີເລນ
ແຊນແຈັຊ ວິລສັນ ໂຄສົກປະຈຳ ອົງກາງ SEARAC ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ກຳລັງວາງແຜນ ທຳການເດີນຂະ
ບວນປະທ້ວງ ຢູ່ໃນນະຄອນ ແຊນແຟຣນສິສໂກ ນະຄອນຊາກຣາເມັນໂຕ ແລະນະຄອນ
ບອສຕັນ ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ພວກເຂົາຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ກຳລັງ
ປະເຊີນກັບການຖືກເນລະເທດ ໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດທາງອາຍາຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ແລະ ໃນ
ບາງກໍລະນີ ຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນອົບພະຍົບ ຢູ່ໃນໄວໜຸ່ມ
ຜູ້ທີ່ສັບສົນ ສູ້ຊົນເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບປະເທດໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຫລົບໜີອອກມາຈາກລະບັບການປົກຄອງທີ່ໂຫດຮ້າຍທາລຸນຂອງຂະເໝນແດງ.