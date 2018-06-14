ພັກຣີພັບບລີກັນ ຫາທາງ ໃຫ້ທ່ານທຣຳ ຊ່ອຍຮັບຜ່ານ ຮ່າງກົດໝາຍ ຄົນເຂົ້າເມືອງ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ພວມຊອກຫາທາງທີ່ຈະໃຫ້ປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຊ່ອຍພວກເພິ່ນ ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຂວາ.
ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທີ່ ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ພອລ ໄຣແອນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະພາຕ່ຳ
ຈະລົງຄະແນນສຽງ ໃນສັບປະດາໜ້າ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ 2 ສະບັບ ສ່ວນລາຍລະອຽດຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງຄົ້ນຄວ້າກັນຢູ່ ໂດຍພັກ
ຣີພັບບລີກັນ ໃນເລື້ອງຂອງການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ພວກ
ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ວິທີທາງທີ່ຈະໃຫ້ສັນຊາດ ແກ່
ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ “ພວກທີ່ມີໄຝ່ຝັນຫຼື Dreamers” ເຊິ່ງເປັນ
ພວກທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາ ໃນສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ຍັງເຍົາໄວ ອັນເປັນການ ຜ່ອນ
ຜັນ ທີ່ຈະບໍ່ຖືກເນລະເທດອອກຈາກປະເທດ ແລະ ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບສັນຊາດ
ສະຫະລັດ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ກັບພວກນິຍົມແນວທາງເດີມຢູ່ນັ້ນ
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຍັງເປັນຂໍ້ຕໍ່ລອງສຳລັບທຶນເພື່ອສ້າງກຳແພງຢູ່ເລາະຕາມຊາຍ
ແດນລະຫວ່າງ ເມັກຊິໂກ ເຊິ່ງຈະເປັນການຫລຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍຄອບຄົວ ແລະ
ຍຸຕິໂຄງການໃຫ້ວີຊາແບບຈົກສະຫຼາກ.
ທ່ານໄຣແອນ ໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ທຳງານ
ໂດຍການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ກັບຄະນະລັດຖະບານ ໃນເລື້ອງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ພວກເຮົາຈະນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ເປັນຕົວແທນສີ່ເສົາຫລັກຂອງ ປະທານາ
ທິບໍດີ ເພື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ກັບທຸກພັກຝ່າຍ. ມັນເປັນຜົນ
ຂອງການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວທີ່ດີ.”
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມປິດລັບ ກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ
ໄຣແອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ “ປາກົດວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ” ຕໍ່ການຕໍ່ລອງ
ນັ້ນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານໄຣແອນໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະໃຫ້
ການສະໜັບສະໜຸນ ກໍຕາມ ແຕ່ພວກນິຍົມແນວທາງເດີມ ບາງສ່ວນ ອາດຢາກຈະ
ໄດ້ສຽງສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກທ່ານທຣຳ.
ສ່ວນພວກນິຍົມແນວທາງປານກາງ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດ ກໍໄດ້
ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຜ່ານ ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາ
ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ 4 ສະບັບ.
ການນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນວິທີດຳເນີນການ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ເອົາຮ່າງ
ກົດໝາຍ ອອກຈາກຄະນະກຳມະການ ແລະເພື່ອໃຫ້ສະພາຕ່ຳ ລົງຄະແນນສຽງ.
ເພື່ອຈະໃຫ້ເປັນທີ່ສຳເລັດຜົນນັ້ນ ການນຳສະເໜີແບບນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ 218 ລາຍ
ເຊັນ. ແຕ່ກຸ່ມພັນທະມິດ ຂາດພຽງ 2 ລາຍເຊັນ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນເທົ່ານັ້ນ.
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