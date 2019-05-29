ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫົວເຫວີຍຂອງຈີນ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານລັດຖະບານກາງ
ສະຫະລັດຕັດສິນ ໂດຍປາດສະຈາກການດຳເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຫ້າມ
ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ພວກສັນຍາຈ້າງ ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ ບໍ່ໃຫ້ຊື້ຫຼື
ໃຊ້ພະລິດຕະພັນຫົວເຫວີຍນັ້ນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມບໍລິສັດຫົວເຫວີຍໄດ້ຂໍຮ້ອງຜູ້ພິພາກສາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ເພື່ອເລັ່ງການຕັດສິນໃນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ທາງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຍື່ນໃນດືອນ ມີນານັ້ນ.
ການຂໍຮ້ອງກ່າວວ່າ ຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນກົດໝາຍກ່ຽວກັບການອະນຸມັດເພື່ອປ້ອງກັນຊາດ
ລະເມິດຕໍ່ຂັ້ນຕອນທາງກົດໝາຍ ແລະເທົ່າກັບການຕັດສິນຂອງສະພາທີ່ວ່າບໍລິສັດມີ
ຄວາມຜິດ ໂດຍປາດສະຈາກກາດຳເນີນຄະດີ ແລະປາດສະຈາກຊ່ອງທາງໃດໆທີ່ບໍລິ
ສັດຫົວເຫວີຍຈະທ້າທາຍຕໍ່ຜົນທີ່ອອກມາ. ຫົວເຫວີຍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາຕັດສິນ
ວ່າ ບໍ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງໃນຄວາມຈິງຂອງຄະດີ ແລະຕັດສິນເຫັນພ້ອມສຳລັບບໍລິສັດ
ຫົວເຫວີຍ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຮວມເອົາຂໍ້ກຳນົດເຂົ້າໃນຮ່າງງົບປະມານປ້ອງກັນປະເທດ ໃນ
ປີກາຍນີ້ ເພາະວ່າອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາວ່າ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ
ແລະລັດຖະບານຈີນ ແລະມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາ
ຈາກຄວາມສຳພັນດັ່ງກ່າວ.
ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມໃດໆຂອງລັດຖະ
ບານຈີນ.
ບໍລິສັດດັງກ່າວຍັງເວົ້າວ່າ ການຫ້າມຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເປັນການປະຈານຕໍ່ບໍລິສັດ
ແລະບັນດາພະນັກງານ ລົບກວນສັນຍາທີ່ມີຢູ່ແລະ “ເປັນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍ ແຮງຕໍ່
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນສະຫະລັດຕໍ່ໄປຂອງບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ.”
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