ສະພາຕ່ຳໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຕິຕຽນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ ຣາຊີດາ ຕະລາອິບ ຈາກລັດມິຊິແກັນ ສຳລັບຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການດຳເນີນການຂອງຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ແມ່ນການຕຳໜິທີ່ພິເສດ ກ່ຽວກັບ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ ປາແລັສໄຕນ໌ ພຽງຄົນດຽວ ໃນລັດຖະສະພາ.
ຮ່າງມະຕິເພື່ອຕຳໜິທ່ານນາງ ຕະລາອິບ ແມ່ນຖືກນຳສະເໜີໂດຍສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ຣິດຈ໌ ແມັກຄໍມິກ ຈາກລັດຈໍເຈຍ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າເປັນຄຳເວົ້າຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ຂອງທ່ານນາງ ຕະລາອິບ. ການໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງມະຕິການຕຳໜິດັ່ງກ່າວແມ່ນສະເທືອນອາລົມ ແລະ ເຄັ່ງຕຶງ. ດ້ວຍສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນອື່ນໆຢືນຄຽງຂ້າງທ່ານນາງນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຕະລາອິບ ໄດ້ປ້ອງກັນຈຸດຢືນຂອງລາວ, ໂດຍເວົ້າວ່າລາວ “ຈະບໍ່ມິດງຽບຢູ່ ແລະ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຈົ້າບິດເບືອນຄຳເວົ້າຂອງຂ້ອຍ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຜູ້ທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານການຕຳໜິຕໍ່ທ່ານນາງ ຕະລາອິບ ໄດ້ອ້າງເຖິງເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ການທີ່ມັນຈະຖືກຕັ້ງເປັນບັນທັດຖານ.