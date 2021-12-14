ສະພາສູງ ສຫລ ລົງມະຕິຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງສະພາ ຕໍ່ທີ່ປຶກສາຂອງ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ

ສະພາຕໍ່າສະຫະລັດຄາດວ່າ ຈະມີການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຈະແຈ້ງຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງສະພາ ຕໍ່ທ່ານ ແມດດາວສ໌ (Meadows) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າເສນາທິການທໍານຽບຂາວ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແກ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຫຼື ບໍ່, ສໍາລັບການປະຕິເສດຂອງທ່ານໃນການໃຫ້ປາກຄຳ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທ່ານໃນການພະຍາຍາມລົ້ມລ້າງການພ່າຍແພ້ເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ ທຣໍາ ໃນປີ 2020 ນັ້ນ.
ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາສູງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍພັກເດໂມແຄຣັດ 7 ຄົນ ແລະ ສອງຄົນຈາກພັກ ຣີພັບບຣິກັນ, ໄດ້ເຫັນດີຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອແນະນໍາວ່າ ທ່ານ ແມດດາວສ໌ ປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ.
ທ່ານ ແມດດາວສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ສໍາພາດ ກັບເຄືອຂ່າຍທາງເຄໂບລ ຂອງໂທລະພາບ Fox news ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການນັ້ນ “ໜ້າຜິດຫວັງ, ແຕ່ບໍ່ໜ້າແປກໃຈເລີຍ.”
“ນີ້ເປັນເລື້ອງກ່ຽວກັບທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະເປັນການຕິດຕາມລາວອີກຄັ້ງແທ້ໆ,” ທ່ານ ແມດດາວສ໌ ກ່າວ.
ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງຂອງຄະນະກໍາມະການໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບຣິກັນ ທ່ານນາງ ລິຊ ເຊນນີ (Liz Cheney), ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ທ່ານແມດດາວສ໌ ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີຕຶກລັດຖະສະພາ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ ກັບຜູ້ສື່ຂ່າວຫົວອະນຸລັກນິຍົມທີ່ສຳຄັນຈຳນວນນຶ່ງ, ແລະລູກຊາຍຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານ ທຣໍາ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ແມດດາວສ໌ ຊຸກຍູ້ທ່ານ ທຣໍາ ໃຫ້ເຮັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຢຸດຢັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜຸນລາວທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.
ທ່ານນາງ ເຊນນີ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ການບໍ່ສົນໃຈທີ່ສຸດ” ຂອງທ່ານ ທຣໍາ ແລະການຕັ້ງຄໍາຖາມຕ່າງໆໂດຍຜ່ານການຢູ່ເສີຍໆຂອງທ່ານທຣໍາ ກ່ຽວກັບວ່າ ລາວພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງການປະຕິບັດງານຂອງສະພາສູງ ໃນການຮັບຮອງເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ທຣໍາ ໄດ້ເສຍໄຊໄປນັ້ນ ຫຼືບໍ.
“ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສົງໄສໃດໆເລີຍ,” ທ່ານນາງ ເຊນນີ ໄດ້ກ່າວ. ແລະກ່າວອີກວ່າ “ທໍານຽບຂາວຮູ້ດີວ່າ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນທີ່ຕຶກສະພາ.”
ທ່ານເບັນນີ ທອມຊັນ (Bennie Thomson), ປະທານຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກປະຈໍາສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດມິສສິດສິບປີ (Mississippi) ກ່າວໃນການເປີດຖະແຫຼງການວ່າ “ບໍ່ວ່າ ມໍລະດົກໃດກໍຕາມ [ທ່ານ ແມດດາວສ໌] ຄິດວ່າລາວໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້ຢູ່ໃນສະພານັ້ນ, ປັດຈຸບັນນີ້ ນີ້ແມ່ນມໍລະດັກຂອງລາວ.” ທ່ານ ແມດດາວສ໌ ເປັນອະດີດສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບຣິກັນ ຈາກລັດ ຄາໂຣໄລນາ ເໜືອ.
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