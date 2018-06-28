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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາຕໍ່າ ສຫລ ປະຕິເສດ ຕໍ່ການປະຕິຮູບ ລະບົບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ

ບັນດາຄອບຄົວຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈາກເມັກຊິໂກ ທີ່ຫລົບໜີຈາກ ຄວາມຮຸນແຮງ ພາກັນຍ່າງໄປພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນ ສະຫະລັດ.

ບັນດາສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນ​ຖ້ວມ​
ລົ້ນ ຕໍ່ການ​ດັດ​ແປງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຄົນ​ເຂົ້​າ​ເມືອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍບໍ່​ຫົວ
ຊາ​ກັບ​ການ​ຮ້ອງຂໍ​ໃນນາທີ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຈາກ​ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ​ ​ເພື່ອ​ຮັບຮອງ​
ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ແມ່ນ 301 ຕໍ່ 121 ທີ່ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມທັງ​ໝົດ ​ແລະ​
ກຸ່ມ​ນຶ່ງ​ຂອງສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ກໍໄດ້ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງນຳ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້ນຳ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ​ແມ່ນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຮັບ​ຜ່ານ. ​ແຕ່​ຫຼາຍ​ທ່ານໃນ
ກຸ່ມນິຍົມແນວທາງເດີມຈັດ ຂອງພັກສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ ແມ່ນບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ ກັບຮ່າງ​ກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້ ​ເພາະວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ​ຈະ​ເປີດຊ່ອງ​ທາງ​ໄປ​ສູ່​ການ​ໄດ້ຮັບສັນຊາດ ສຳລັບ
ພວກຊາວໜຸ່ມ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນທີ່​ໄດ້ເຂົ້າມາ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະ ລັດ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ຫຼາຍປີຜ່ານ
ມາ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ເຂົ້​າມາໃນປະ​ເທດນີ້ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ໂດຍພໍ່​ແມ່​ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້
ຄວາມທີ່ພວກ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມກ່າວ​ວ່າ​ ເທົ່າກັບເປັນ “ການໃຫ້​ອະ​ໄພ​ໂທດ” ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາຜູ້
ລະເມີດ​ກົດໝາຍ.

​ການເສຍໄຊຂອງ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍສະບັບນີ້​ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້​ແກ່​ການ​ພິຈາລະນາ ​ໃນ​ໄລ
ຍະສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້າ ຕໍ່​ມາດ​ຕະການ​ ທີ່​ແຄບ​ລົງມາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນ​ກົດໝາຍ ​ໃນການ​ຕັດສິນ​ໃຈ ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ໃນອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ທີ່ໃຫ້ຢຸດເຊົາການ​ແຍກ
ພວກ​ເດັກນ້ອຍ ​ອອກຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເວລາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໂດຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຂ້າມຊາຍ​ແດນຢ່າງຜິດ​ກົດໝາຍ ຈາກ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ​ເຂົ້າ​ມາ
ສະ​ຫະລັດ.

ໃນອາທິດ​ແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາກ່າວ​ວ່າ ບັນດາ​ເພື່ອນ​ສະມາຊິກ​ພັກຣີ​ພັບ​ບລິ​ກັນ​
ຢູ່ໃນ​ສະພາ “ຄວນ​ຢຸດ​ເຊົາໃນການເສຍ​ເວ​ລາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ” ເພື່ອພິຈາລະນາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວກັບ
ຄົນ​ເຂົ້​າເມືອງ ​ຈົນ​ກວ່າ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະພາ​ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ ​ໃນ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່
ເລືອກ​ຕັ້ງເອົາ​ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ. ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມລົງໃນທວິດ​ເຕີຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນສະພາ​ຕໍ່າ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ທ່ານ​ທຣໍາກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ​ໄດ້​ຮັບ​
ຄະ​ແນນທາງ​ການ​ເມືອງ​ຈາກບັນດາ​ສະມາ ຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ​ພັກຣີພັ​ບບລິ​ກັນ ​ເພື່ອ​ຮັບຜ່ານ
​ຮ່າງ​ກົດໝາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.

​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຂຽນກ່າວ​ລົງ​ໃນທວິດ​ເຕີ ທີ່​ຂຽນ​ເປັນ​ໂຕ​ໜັງສືໃຫຍ່ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ
ຮ້ອງ​ມາດ​ຕະການນີ້​ວ່າ “​ເຂັ້ມແຂງແຕ່​ຍຸຕິທໍາ” ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ກ່າວວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະພາ​
ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ “ຈະ​ບໍ່ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຜ່ານ” ຖ້າ​ຫາກທາງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ.
​ແຕ່​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ “ການຮັບ​ຜ່ານ ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ
ການ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ຍ​ແດນ ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ຕ້ອງການເປີດ​ຊາຍ​ແດນ ຊຶ່ງທໍ່ກັບເປັນ ອາຊະຍາກຳ. ຊະນະ!”

ສະພາ​ຕໍ່າ​ໃນ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດຕໍ່​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງທີ່​ເຄັ່ງຄັດ ທີ່​ທ່ານ
​ທຣໍາ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ ​ຕໍ່​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ
​ທີ່​ຈະ​ຮັບຜ່ານ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃດໆກ່ຽວກັບຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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