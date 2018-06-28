ສະພາຕໍ່າ ສຫລ ປະຕິເສດ ຕໍ່ການປະຕິຮູບ ລະບົບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ປະຕິເສດດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນຖ້ວມ
ລົ້ນ ຕໍ່ການດັດແປງນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍບໍ່ຫົວ
ຊາກັບການຮ້ອງຂໍໃນນາທີສຸດທ້າຍຈາກປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ເພື່ອຮັບຮອງ
ເອົາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ການລົງຄະແນນສຽງ ແມ່ນ 301 ຕໍ່ 121 ທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດບໍ່ເຫັນພ້ອມທັງໝົດ ແລະ
ກຸ່ມນຶ່ງຂອງສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງນຳ.
ບັນດາຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລິກັນ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຮັບຜ່ານ. ແຕ່ຫຼາຍທ່ານໃນ
ກຸ່ມນິຍົມແນວທາງເດີມຈັດ ຂອງພັກສຽງສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບຮ່າງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າຈະເປີດຊ່ອງທາງໄປສູ່ການໄດ້ຮັບສັນຊາດ ສຳລັບ
ພວກຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນສະຫະ ລັດແລ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງຫຼາຍປີຜ່ານ
ມາໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນປະເທດນີ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້
ຄວາມທີ່ພວກບໍ່ເຫັນພ້ອມກ່າວວ່າ ເທົ່າກັບເປັນ “ການໃຫ້ອະໄພໂທດ” ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້
ລະເມີດກົດໝາຍ.
ການເສຍໄຊຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ການພິຈາລະນາ ໃນໄລ
ຍະສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້າ ຕໍ່ມາດຕະການ ທີ່ແຄບລົງມາ ຊຶ່ງໄດ້ອອກແບບເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນກົດໝາຍ ໃນການຕັດສິນໃຈ ຂອງທ່ານທຣໍາ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ໃຫ້ຢຸດເຊົາການແຍກ
ພວກເດັກນ້ອຍ ອອກຈາກພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າ ເວລາເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັບໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຈາກເມັກຊິໂກ ເຂົ້າມາ
ສະຫະລັດ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ບັນດາເພື່ອນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ
ຢູ່ໃນສະພາ “ຄວນຢຸດເຊົາໃນການເສຍເວລາເຂົາເຈົ້າ” ເພື່ອພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈົນກວ່າຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງສະພາໃນເດືອນພະຈິກ ໃນຄວາມຫວັງທີ່
ເລືອກຕັ້ງເອົາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນເພີ້ມຂຶ້ນ. ແຕ່ຢູ່ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນສະພາຕໍ່າລົງຄະແນນສຽງ ທ່ານທຣໍາກ່າວວ່າ ທ່ານຄິດວ່າໄດ້ຮັບ
ຄະແນນທາງການເມືອງຈາກບັນດາສະມາ ຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນ ເພື່ອຮັບຜ່ານ
ຮ່າງກົດໝາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ຢູ່ໃນການຂຽນກ່າວລົງໃນທວິດເຕີ ທີ່ຂຽນເປັນໂຕໜັງສືໃຫຍ່ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ
ຮ້ອງມາດຕະການນີ້ວ່າ “ເຂັ້ມແຂງແຕ່ຍຸຕິທໍາ” ເຖິງແມ່ນທ່ານກ່າວວ່າ ສະມາຊິກສະພາ
ສູງພັກເດໂມແຄຣັດ “ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຜ່ານ” ຖ້າຫາກທາງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ.
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ການຮັບຜ່ານ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງ
ການປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນຂະນະທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດຕ້ອງການເປີດຊາຍແດນ ຊຶ່ງທໍ່ກັບເປັນ ອາຊະຍາກຳ. ຊະນະ!”
ສະພາຕໍ່າໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ເຄັ່ງຄັດ ທີ່ທ່ານ
ທຣໍາໄດ້ສະເໜີ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໃຫ້ຍົກເລີກຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ທີ່ຈະຮັບຜ່ານຂໍ້ສະເໜີໃດໆກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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