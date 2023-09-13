ປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈະເປີດການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊື້ຂາຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດຂອງລູກຊາຍເພິ່ນ, ທ່ານ ຮັນເຕີ.
ທ່ານ ແມັກຄາທີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ການກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ວາດພາບ ກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ໄດ້ຕົວະປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດທຸລະກິດໃນຕ່າງປະເທດຂອງຄອບຄົວທ່ານ. ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ໃຫ້ການວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລົມໂທລະສັບຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນຫຼາຍຄັ້ງ.”
ທ່ານ ແມັກຄາທີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານວ່າ “ການຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີລົດ ແລະ ເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາໃນລູກຊາຍຂອງທ່ານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງລູກຊາຍຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າປະຫວັດທະນາຄານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຈ່າຍເງິນ 20 ລ້ານໂດລາແມ່ນຖືກໂອນໃຫ້ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ຜູ້ເປັນຮຸ້ນສ່ວນຜ່ານບໍລິສັດທີ່ຢຸດເຮັດກິດຈະການ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຍົກເລີກກິດຈະການຫຼາຍແຫ່ງ.”
ທ່ານ ແມັກຄາທີ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງການທາງການຂອງທ່ານ ເພື່ອປະສານງານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ວ່ານັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີ່ພິເສດຈາກລັດຖະບານຂອງທ່ານເອງ.