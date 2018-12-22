ລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ ເລີ້ມອັດການປະຕິບັດງານເປັນບາງສ່ວນລົງແລ້ວ.
ປະມານນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງລັດຖະບານ ໝົດເງິນທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍ ເລີ້ມແຕ່ເວລາ 12 ໂມງທ່ຽງຄືນຂອງ ວັນສຸກຕໍ່ໃສ່ວັນເສົາ ຕາມເວລານະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. ວຽກການຂອງພະນັກງານລັດຖະບານກາງຫຼາຍກວ່າ 800 ພັນຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ ຂອງພວກພະນັກງານເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ.
ສະພາສູງ ແລະສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ເລີ້ມຢຸດພັກໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ໂດຍປາສະຈາກການຮັບຜ່ານຮ່າງງົງປະມານການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະສະໜອງເງິນ 5 ຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ທ່ານຢືນຢັດວ່າ ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອນຳໄປສ້າງກຳແພງ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກນອກເໜືອໄປຈາກການໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານແລ້ວ.
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມີເວລາໄປຮອດຕອນທ່ຽງຄືນ ເພື່ອຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ແລະຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາຕ່ຳໃນໄວໆນີ້ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມສະບັບນຶ່ງໃນຕອນແລງວັນເສົາ ກ່າວວ່າ “ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ສະເໜີຕໍ່ພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍໆແຜນການ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານບໍລິຫານງານຕໍ່ໄປຮວມທັງຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາສູງດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ແລະທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຮວມທັງການໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນ ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນ ບໍ່ແມ່ນກຳແພງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະລາຄາແພງຂອງປະທານາທິບໍດີ. ຖ້າປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະ ພັກຣີພັບບລີກັນຫາກເລືອກທີ່ຈະສືບຕໍ່ ການປິດລັດຖະບານໂດຍທ່ານທຣຳແລ້ວ ພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາຕ່ຳຊຸດໃໝ່ຈະຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ເພື່ອເປີດລັດຖະບານຄືນ ໃນເດືອນມັງກອນນີ້.”
ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ສົ່ງວີດີໂອຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ ທີ່ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເລີ້ມປິດລັດຖະບານແລ້ວ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ກ່ອນທີ່ທາງສະພາຕ່ຳຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຮວມທັງການໃຫ້ທຶນສຳລັບການສ້າງກຳແພງ. ການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບເລື້ອງລະບຽບການແມ່ນອຳນວຍໃຫ້ທາງສະພາສູງ “ປັບປ່ຽນໄດ້” ເພື່ອຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ