ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ຫຼັງຈາກທີ່
ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້
ທຳການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ ຕໍ່ສະຖາບັນທາງການເມືອງອາເມຣິກັນ ໃນຊ່ວງການເລືອກຕັ້ງ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານທຣຳ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ດ້ວຍການປະກາດທາງທວີດເຕີ ທີ່ເປັນໂຕພິມໃຫຍ່
ທັງໝົດໃນຂະນະທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ມີປະຕິກະລິຍາຕອບໂຕ້ ຢ່າງໜັກ ໂດຍກ່າວວ່າ
ຄະນະກຳມະການສືບລັບທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປົກປ້ອງ
ສະຫະລັດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ທຳຕາມຂັ້ນຕອນການສືບສວນຢ່າງແທ້ຈິງ.
“ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທຳການສືບສວນແບບລົງເລິກ
ເປັນເວລາ 14 ເດືອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານໃດໆ ຂອງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຫຼືບໍ່
ກໍການປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ແລະຣັດເຊຍ
ທີ່ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງຕົນເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນປີ 2016,”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງສະພາຕ່ຳທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເອົາບາດກ້າວຫຼ້າສຸດຂອງສະພາຕ່ຳພັກຣີພັບບລີກັນແມ່ນເພື່ອ “ຂັດ
ຂວາງ ແລະແຊກແຊກ” ການສືບສວນກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ.
“ມີຊາວອາເມຣິກັນແລະຊາວຣັດເຊຍ ຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ຫຼືບໍ່ ກໍໄດ້ຮັບ
ສາລະພາບຜິດ ໃນກໍລະນີ ທຣຳແລະຣັດເຊຍ ນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີ
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ທຸກໆມື້, ການເຂົ້າມາພົວພັນຂອງ
ຣັດເຊຍ ໃນປະຊາທິປະໄຕ ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ປ່ອຍໃຫ້ມີຄຳຖາມທີ່ບໍ່
ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ.”
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຄອນນາເວ (Mike Conaway) ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ
ລັດ ເທັກຊັສ ທີ່ນຳພາການສືບສວນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຄະນະກຳມະການ
ຈະບໍ່ສຳພາດພວກທີ່ເຫັນເຫດການອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ແລະມັນແມ່ນພັກຣີພັບບລີກັນ
ສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ຈະເປີດເຜີຍ ລາຍງານ 150 ໜ້າ ໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ກຳສຽງ
ສ່ວນນ້ອຍໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານໃດໆ ໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດນີ້,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານຄອນນາເວ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໂດຍສະເໜີແນະວ່າ ພວກທີ່ເຊື່ອວ່າ
ມີຈິງນັ້ນກໍແມ່ນພວກທີ່ອ່ານນິຍາຍ ກ່ຽວກັບການສືບລັບສອດແນມຕ່າງໆ. ທ່ານຍັງໄດ້
ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນບາງຢ່າງ ທີ່ຖືວ່າເປັນການຊັ່ງຊາທີ່ຂີ້ຮ້າຍ ການພົບ
ປະກັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ການພິຈາລະນາທີ່ບໍ່ເຫັນສົມຄວນໃນການທີ່ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການ
ພົບປະກັນນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ມີພຽງແຕ່ທ່ານ ທອມ ແຄລນຊີ ຫຼື ທ່ານ ວິນສ໌ ຟລິນ ຫຼືບໍ່
ກໍແມ່ນບາງຄົນ ທີ່ເປັນແບບນັ້ນ ທີ່ຈະນຳເອົາເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ຂາດຄວາມຕັ້ງໃຈ
ແບບຕໍ່ເນື່ອງກັນ ຂອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຫຼືບໍ່ ກໍການພົບປະກັນ
ຫຼືແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ແລະຈັບມາສານໂຮມກັນ ເພື່ອເປັນເລື່ອງປະຕິດປະຕໍ່ ຮວມກັນ
ເປັນນະວະນິຍາຍນັ້ນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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