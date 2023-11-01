ຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພຽງແຕ່ ອິສຣາແອລ ຖືກຄັດຄ້າຍຢູ່ໃນສະພາສູງ, ໂດຍ ທ່ານໄບເດັນ

ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດຈາກທັງສອງຝ່າຍໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໃສໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບແຜນການຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ຈະສະໜອງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ 14 ຕື້ 300 ລ້ານໂດລາແກ່ອິສຣາແອລ ໂດຍການຕັດເງິນທຶນຫ້ອງການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ມີການສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ແກ່ຢູເຄຣນ, ແລະປະທານາທິບໍດີພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຂົ່ມຂຂູ່ທີ່ຈະປະຕິເສດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງ່າວ ຖ້າມັນຖືກຮັບຜ່ານ, ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ໃນການດຳເນີນການດ້ານຮ່າງກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນຄັ້ງທຳອິດພາຍໃຕ້ປະທານສະພາຕໍ່າຄົນໃໝ່ ທ່ານໄມຄ໌ ຈອນສັນ (Mike Johnson), ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ໄດ້ເປີດຕົວຮ່າງກົດໝາຍລາຍຈ່າຍເພີ້ມເຕີມໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ໃຫ້ແຕ່ ອິສຣາແອລ ເທົ່ານັ້ນ.
ນີ້ແມ່ນເຖິງຈະມີການຮຽກຮ້ອງເງິນ 106 ຕື້ໂດລາຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ຈະລວມມີການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບ ອິສຣາແອລ ແລະ ຢູເຄຣນ ແລະ ທຶນເພື່ອຊຸກຍູ້ການແຂ່ງຂັນກັບ ຈີນ ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ.
ພັກຣີພັບບລີກັນມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ 221 ຕໍ່ 212 ຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ, ແຕ່ສະມາຊິກ ພັກເດໂມແຄຣັດຂອງ ທ່ານໄບເດັນ ຊໍ້າພັດຄວບຄຸມສະພາສູງດ້ວຍຈໍານວນ 51 ຕໍ່ 49. ເພື່ອໃຫ້ຖືກກົດໝາຍ, ຮ່າງດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຜ່ານທັງສະພາຕໍ່າ ແລະ ສະພາສູງ ແລະ ຈະຖືກເຊັນໂດຍທ່ານ ໄບເດັນ.