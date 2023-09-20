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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ພັກຣີພັບບລີກັນ ເລື່ອນການລົງຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສະໜອງທຶນ ໄລຍະສັ້ນ

ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ເມັກຄາທີ ກ່າວໂດຍຫຍໍ້ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມແບບປິດ​ລັບຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່ຽວກັບວິທີການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານທີ່ຜ່ານເສັ້ນຕາຍຄັ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ໃນວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2023

ປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທ່ານເຄວິນ ເມັກຄາທີ (Kevin McCarthy) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເລື່ອນເວລາການລົງຄະແນນສຽງຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບ ກອງທຶນ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສຸກ​ເ​ສີນ 30 ວັນ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼີກລ້ຽງການປິດລັດຖະບານ ຫລັງຈາກທີ່ເງິນກອງທຶນໃນປັດຈຸບັນສຳລັບ​ຜະ​ແນກ​ການລັດຖະບານກາງ ໝົດລົງ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ.

ໃນການ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ຫໍລັດຖະສະພາ​ສະຫະລັດ, ທ່ານເມັກຄາທີ (McCarthy) ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ​ຈະ​ພິຈາລະນາ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ເປີດ​ການ​ອະ​ພິ​ປາຍກ່ຽວ​ກັບ​ມາດ​ຕະການ​ດັ່ງກ່າວ, ພາຍຫຼັງ​ບັນດາ​ສະ ມາຊິກ​ສະພາ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ວ່າ ຈະ​ເປີດ​ການ​ອະ​ພິ​ປາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດສັນງົບປະມານ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫຼືບໍ່. ມີການກຳນົດ ໃຫ້ ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສຸກ​ເສີນໃຫ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ.

"ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນຄໍາສັ່ງ," ໂຄສົກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າການຊັກຊ້າຈະເຮັດໃຫ້ມີເວລາຫຼາຍຂື້ນສໍາລັບສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ແຕກແຍກຂອງທ່ານໃນການະລວບລວມຄະແນນສຽງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ຜ່ານມາດຕະການດັ່ງກ່າວ.

ການໃຊ້​ຈ່າຍ​ສຸ​ກ​ເສີນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ການແກ້ໄຂຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື "CR," ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານຈາກບັນດາພວກອະນຸລັກນິຍົມຫົວຮຸນແຮງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍສິບຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍພຽງພໍທີ່ຈະຂັດຂວາງເສັ້ນທາງຂ້າງໜ້າໃນສະພາ.

CR ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງລັດຖະບານກາງຢູ່ຕໍ່ໄປຈົນຮອດວັນທີ 31 ຕຸລາ ແຕ່ຈະຕັດການໃຊ້ຈ່າຍຕາມຄວາມເໝາະສົມປະມານ 8% ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການທີ່ຢູ່ນອກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ວຽກງານນັກຮົບເກົ່າ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະສືບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງກໍາແພງຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ - ເມັກຊິໂກ.

ພວກ​ຫົວຮຸນແຮງພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ​ທີ່​ຄັດຄ້ານ​ມາດ​ຕະການ​ດັ່ງກ່າວ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ໄກ​ພໍ ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ​ແລະ​ຈຳກັດ​ການ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ປະທານາທິ
ບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ.

ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຍັງປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານຢ່າງຮຸນແຮງ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດທັງໃນສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງ, ເຊິ່ງໄດ້ປະນາມການຕັດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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