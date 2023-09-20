ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ພັກຣີພັບບລີກັນ ເລື່ອນການລົງຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສະໜອງທຶນ ໄລຍະສັ້ນ

ປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທ່ານເຄວິນ ເມັກຄາທີ (Kevin McCarthy) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເລື່ອນເວລາການລົງຄະແນນສຽງຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບ ກອງທຶນໃຊ້ຈ່າຍສຸກເສີນ 30 ວັນ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼີກລ້ຽງການປິດລັດຖະບານ ຫລັງຈາກທີ່ເງິນກອງທຶນໃນປັດຈຸບັນສຳລັບຜະແນກການລັດຖະບານກາງ ໝົດລົງ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ.
ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ, ທ່ານເມັກຄາທີ (McCarthy) ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດຈະພິຈາລະນາການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອເປີດການອະພິປາຍກ່ຽວກັບມາດຕະການດັ່ງກ່າວ, ພາຍຫຼັງບັນດາສະ ມາຊິກສະພາລົງຄະແນນສຽງວ່າ ຈະເປີດການອະພິປາຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນງົບປະມານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຫຼືບໍ່. ມີການກຳນົດ ໃຫ້ ການລົງຄະແນນສຽງຂອງມາດຕະການໃຊ້ຈ່າຍສຸກເສີນໃຫ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນ.
"ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນຄໍາສັ່ງ," ໂຄສົກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າການຊັກຊ້າຈະເຮັດໃຫ້ມີເວລາຫຼາຍຂື້ນສໍາລັບສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ແຕກແຍກຂອງທ່ານໃນການະລວບລວມຄະແນນສຽງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ຜ່ານມາດຕະການດັ່ງກ່າວ.
ການໃຊ້ຈ່າຍສຸກເສີນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ການແກ້ໄຂຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື "CR," ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານຈາກບັນດາພວກອະນຸລັກນິຍົມຫົວຮຸນແຮງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍສິບຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍພຽງພໍທີ່ຈະຂັດຂວາງເສັ້ນທາງຂ້າງໜ້າໃນສະພາ.
CR ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງລັດຖະບານກາງຢູ່ຕໍ່ໄປຈົນຮອດວັນທີ 31 ຕຸລາ ແຕ່ຈະຕັດການໃຊ້ຈ່າຍຕາມຄວາມເໝາະສົມປະມານ 8% ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການທີ່ຢູ່ນອກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ວຽກງານນັກຮົບເກົ່າ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະສືບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງກໍາແພງຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ - ເມັກຊິໂກ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຄັດຄ້ານມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ໄປໄກພໍ ທີ່ຈະຕັດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຈຳກັດການບໍລິຫານຂອງປະທານາທິ
ບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນພັກເດໂມແຄຣັດ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຍັງປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານຢ່າງຮຸນແຮງ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດທັງໃນສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງ, ເຊິ່ງໄດ້ປະນາມການຕັດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ.