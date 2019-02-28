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ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ​ສ​ຫ​ລ ຮັບ​ຜ່ານ​ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍຄຸ້ມ​ຄອງ​ປືນ ​ທີ່​ໃຫ້ມີ​ການກວດ​ປະ​ຫວັດຫ​ຼາຍ​ຂຶ້ນ

ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ 16 ກຸມ​ພາ, 2018, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກາ​ນ​ວາງ ປືນ​ຂາຍ ຢູ່​​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ປືນ ໃນ​ເມືອງ​ມາຍ​ອາ​ມີ, ພາກ​ໃຕ້​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວັນ​ພຸ​ດ​ວານນີ້ ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປືນ ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ຮອບ​ຫລາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ ໂດຍ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ການກວດ​ກາ​ປະ​ຫວັດ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ໃຫ້ກວາມ​ລວມ​ເອົາການ​ຂາຍ​ປືນຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ແລະ​ຢູ່​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ນຳ.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 240 ​ຕໍ່ 190, ໂດຍ​ທີ່ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ Mike Thompson ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​ເອີ້ນການ​ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍນີ້​ວ່າ "ເປັນ​ມື້​ໃໝ່" ຂອງລັດ​ຖະ​ສະ​ພາທີ່​ມີ​ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດເປັນ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ​ມີ “​ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝັ້ນຕັ້ງ​ໃຈວ່າ​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໂດຍ​ການໃຊ້​ປືນ" ນັ້ນ.

ທ່ານ Stenny Hoyer ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກ​ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ​ເວົ້າ​ວ່າ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍການກວດ​ປະ​ຫວັດໃນ​ການ​ຊື້ຂາຍ​ປືນບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນຳ​ມາ​ທຳ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງກັນ​ຈັກ​ເທື່ອ ​ເວ​ລາ​ທີ່ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຢູ່ນັ້ນ.

ທ່ານ Stenny Hoyer ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກ​ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ ແລະເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ກ່າວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ແກ່​ກຸ່ມ NATO ຢູ່​ທີ່ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ວັນ​ທີ 22 ກຸມ​ພາ 2019
ທ່ານ Stenny Hoyer ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກ​ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ ແລະເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ກ່າວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ແກ່​ກຸ່ມ NATO ຢູ່​ທີ່ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ວັນ​ທີ 22 ກຸມ​ພາ 2019

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ "ການນອງ​ເລືອດ​ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຕະ​ຫລອດ ຍ້ອນ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ປືນ​ໃນ​ຮອບ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ນຶ່ງ​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເພີ້​ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ," ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ 90% ແມ່ນ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຕໍ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍນີ້.

​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍທີ່​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້, ຈະປິດ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ ໃຫ້​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ເກືອບ​ໝົດ​ທຸກ​ລັດ​ສາ​ມາດ​ຊື້​ປືນຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ປືນອື່ນໆ​ຢູ່ທີ່ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ປືນ​ຕ່າງໆ ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ການກວດ​ກາ​ປະ​ຫວັດ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ປືນ​ທີ່​ມີ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຕ້ອ​ງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນັ້ນ​.

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ທີ​ສອງ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ເພື່ອ​ຍືດເວ​ລາ​ໃຫ້​ທຳ​ການກວດ​ປະ​ຫວັດ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພຽງສອງ ສາມ​ນາ​ທີ ໃຫ້​ເປັນຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ມື້​ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ.

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທັງ​ສອງ​ສະ​ບັບ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຮງ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ ​ທີ່ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ​, ທີ່​ມີ​ພວກ​ຄັດ​ຄ້ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ຊ່ວຍ​ຫຍັງ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ຍຸ​ຕິບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເຂົ້າຫາ​ອາ​ວຸດ​ໄດ້ນັ້ນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ຕໍ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ເວ
ລາ​ໃນ​ການກວດ​ປະ​ຫວັດ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຊື້​ປືນ ແຕ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກ່າວ​ວາ ທີ່​ປຶກ​ສາ
ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ໃຊ້​ສິດ​ຢັບ​ຢັ້ງ ໂດຍ​ກ່າວ​ອ້າງວ່າ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍນີ້ແມ່ນ
​ຈະ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ສິດ​ທິ​ໃນ​ບົດ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂໍ້​ທີ 2 ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊື້​ປືນ​ທີ່
ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ມີ​ພາ​ລະ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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