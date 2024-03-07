ສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍ 460 ຕື້ໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ສຳ ຄັນຂອງລັດຖະບານກາງ ຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະທີ່ເຫຼືອຂອງປີງົບປະມານ. ຄາດວ່າສະພາສູງຈະນຳໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວກ່ອນຂີດເສັ້ນຕາຍການປິດລັດຖະບານ ໃນທ່ຽງຄືນຂອງວັນສຸກນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ເອພີ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາກໍາລັງເຈລະຈາຊຸດທີສອງຂອງຮ່າງກົດໝາຍ 6 ສະບັບ ຊຶ່ງລວມມີການປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານກາງທັງ ໝົດ ໄດ້ຮັບເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ ກ່ອນເສັ້ນຕາຍໃນວັນທີ 22 ມີນານີ້. ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ, ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕາມການພິຈາລະນາຂອງສະພາສູງຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ປະມານ 1.66 ພັນຕື້ໂດລາສໍາລັບຕະຫຼອດປີ.
ສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ພາກັນຄັດຄ້ານແຜນ ການໃຊ້ຈ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມກ໌ ຈອນສັນ (Mike Johnson), ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກນະຄອນ ລອສ ແອງເຈີລິສ, ຕ້ອງໃຊ້ຂະບວນການເລັ່ງລັດ ເພື່ອນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄປລົງຄະແນນ ສຽງ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງສ່ວນສາມຂອງສະພາ ຕ້ອງລົງຄະ ແນນສຽງ ເພື່ອໃຫ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວຜ່ານ.
ສະພາຕ່ຳໄດ້ຜ່ານມາດຕະການດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນ 339 ຕໍ່ 85 ສຽງ.
ການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນປະເທດ ໃນຮ່າງກົດໝາຍຂອງປີນີ້ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງຕົວ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນ. ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນກ່າວວ່າ ການຮັກສາການໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ຕ່ຳກວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ນັ້ນ ແມ່ນເປັນການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງ, ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຕ້ອງປະຢັດມັດທະຍັດຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບກຳລັງພົນໃຫ້ເປັນບຸລິມະສິດສູງສຸດ. ທ່ານ ຈອນສັນ ໄດ້ອ້າງເຖິງການຕັດ 10 ເປີເຊັນ ຂອງໜ່ວຍງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຕັດ 7 ເປີເຊັນ ຂອງສໍານັກງານເຫຼົ້າ, ຢາສູບ, ອາວຸດປືນ ແລະວັດຖຸລະ ເບີດ ແລະການຕັດ 6 ເປີເຊັນຂອງໜ່ວຍງານ FBI.
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