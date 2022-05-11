ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຢູເຄຣນຫຼາຍກວ່າ 40 ພັນໂດລາ ໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດພວມເລັ່ງລັດຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານໄປໃຫ້ ແລະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານກີຢິບ ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນ ພວມຮັບມືກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຢູເຄຣນ ດ້ວຍຄະແນນ 368 ຕໍ່ 57 ສຽງ ໂດຍການລົງຄະແນນ ‘ບໍ່ເຫັນພ້ອມ’ ແມ່ນມາຈາກ ພັກຣີພັບບລີກັນ. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ເວລານີ້ ແມ່ນຖືກສົ່ງໄປສະພາສູງ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະມີການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງໄວວາ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະສະພາໃຫ້ການອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມຈຳນວນ 33 ພັນລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ເມື່ອສອງອາທິດກ່ອນ ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເພີ້ມເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານແລະມະນຸດສະທຳສຳລັບຢູເຄຣນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳໂຣຊາ ດີລໍໂຣ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຊຶ່ງເປັນປະທານກຳມະການຈັດສັນງົບປະມານ ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ ຮຽກຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜຸນ ສຳລັບແຜນການໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຈະປົກປ້ອງປະຊາທິປະໄຕ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນຂະນະທີ່ ສຳຄັນສຸດ ແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນ.”
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາທຳການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອ
ທ່ານຈະໄດ້ລົງນາມໃຫ້ກາຍເປັນກົດໝາຍກ່ອນທີ່ແຜນການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດສະບັບປັດຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຢູເຄຣນ ໝົດອາຍຸລົງໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພານີ້.
ສະມາຊິກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍໂດຍຕ້ອງ
ຕິສະມາຊິກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ດຳເນີນການໄວເກີນໄປໂພດ ເພື່ອຈັດສົ່ງເງິນພາສີຂອງຊາວອາເມຣິກັນໄປຕ່າງປະເທດ. ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຂອງທ່ານໄບເດັນ ຄວບຄຸມລັດຖະສະພາ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ
ແຕ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງການຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜຸນຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ຈຶ່ງຈະຜ່ານສະມາສູງໄດ້.
ທ່ານນາງອົກຊານາ ມາກາໂຣວາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຢູເຄຣນປະຈຳສະຫະລັດ ໄດ້ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ທັງຈາກສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຣີພັບບລີກັນ ໃນງານຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງຮ່ວມກັນຂອງພວກທ່ານໃນ
ວັນອັງຄານວານນີ້.