ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໐໑ ມິຖຸນາ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ອະນຸມັດ​ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເພດານໜີ້ສິນ

  • ວີໂອເອ
ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ, ຕາງໜ້າຈາກ ລັດຄາລີຟໍເນຍ, ຍ່າງໄປທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາ ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2023. ໃນລະຫວ່າງທີ່ ສະພາຕໍ່າ ກ້າວໄປສູ່ການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍເພດານໜີ້ສິນ

ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນການຫຼີກ​ລ້ຽງການຜິດນັດຊໍາລະໜີ້ສິນຂອງ​ສະຫະລັດ​ ຍ້າຍໄປທີ່​ສະພາ​ສູງ ຫລັງ​ຈາກ​ສະພາຕໍ່າ ໄດ້ອະນຸມັດ​ມາດ​ຕະການ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ໂຈະ​ການ​ຈຳກັດ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ຈຳກັດ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງບາງ​ຢ່າງ.

ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ (Chuck Schumer) ແລະຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ມິຕຈ໌ ແມັກຄອນແນລ (Mitch McConnell) ກ່າວວ່າ ພວກທ່ານຫວັງວ່າ ຈະໄດ້​ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່​າງກົດ ໝາຍໃນສະພາສູງໃນສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້າ ແລະສົ່ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອລົງລາຍເຊັນ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ​ຈະ​ໝົດ​ເງິນ​ທີ່​ຈະ​ຊໍາ​ລະ​ໜີ້​ສິນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຈະ​ມານີ້ ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ມີການເພີ້ມ ຂີດ​ຈຳ​ກັດໜີ້ສິນ.

ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ານສະພາຕ່ຳດ້ວຍຄະແນນສຽງ 314 ຕໍ່ 117 ເຖິງວ່າຈະມີການຄັດຄ້ານ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ກ່າວວ່າ ມັນຍັງບໍ່ພຽງພໍ່ໃນການຫຼຸດລາຍຈ່າຍ ແລະຈາກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ກ່າວວ່າ ການຕັດລາຍຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ ​ 71 ຄົນ ​ຈາກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ 46 ທ່ານ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG