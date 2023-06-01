ສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ອະນຸມັດ​ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເພດານໜີ້ສິນ

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼີກລ້ຽງການຜິດນັດຊໍາລະໜີ້ສິນຂອງສະຫະລັດ ຍ້າຍໄປທີ່ສະພາສູງ ຫລັງຈາກສະພາຕໍ່າ ໄດ້ອະນຸມັດມາດຕະການໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອໂຈະການຈຳກັດການກູ້ຢືມເງິນຂອງປະເທດ ແລະຈຳກັດລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານກາງບາງຢ່າງ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ (Chuck Schumer) ແລະຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ມິຕຈ໌ ແມັກຄອນແນລ (Mitch McConnell) ກ່າວວ່າ ພວກທ່ານຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດ ໝາຍໃນສະພາສູງໃນສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້າ ແລະສົ່ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອລົງລາຍເຊັນ.
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນວ່າຈະໝົດເງິນທີ່ຈະຊໍາລະໜີ້ສິນຂອງປະເທດໃນວັນຈັນຈະມານີ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການເພີ້ມ ຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ານສະພາຕ່ຳດ້ວຍຄະແນນສຽງ 314 ຕໍ່ 117 ເຖິງວ່າຈະມີການຄັດຄ້ານ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ກ່າວວ່າ ມັນຍັງບໍ່ພຽງພໍ່ໃນການຫຼຸດລາຍຈ່າຍ ແລະຈາກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ກ່າວວ່າ ການຕັດລາຍຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ.
ສະມາຊິກສະພາ 71 ຄົນ ຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ເຊັ່ນດຽວກັບພັກເດໂມແຄຣັດ 46 ທ່ານ.