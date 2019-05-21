ປະທານ ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານແຈໂຣ ແນັດເລີຣ໌ ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ “ຕຽມການທີ່ຈະໃຊ້ທຸກໆກົນໄກບັງຄັບທີ່ຕົນມີຢູ່ທັງໝົດ” ຖ້າອະດີດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ດອນ ແມັກແກນ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ໃຫ້ໄປປາກົດຕົວ ເພື່ອໃຫ້ການໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານແນັດເລີຣ໌ ໄດ້ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ຄຳສັ່ງຈາກທຳນຽບຂາວ ໃນການບອກໃຫ້ທ່ານແມັກແກນບໍ່ ໄປໃຫ້ການ ແລະຄວາມເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ກ່າວວ່າ ລັດຖະສະພາ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັງຄັບເພິ່ນ ໄປປາກົດຕົວໄດ້.
ທ່ານແນັດເລີຣ໌ ຂຽນວ່າ “ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ທ່ານສ່ຽງຕໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນ ທີ່ຈະຕິດຕາມມາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄປປາກົດຕົວ ໃນມື້ອື່ນນີ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະ“ຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ໄປແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການຂອງລັດຖະ ບານທີ່ມີອຳນາດເທົ່າທຽມກັນກ່ຽວກັບການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານ,” ແລະວ່າຄຳສັ່ງຂອງທາງທຳນຽບຂາວ ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແມັກແກນຈາກພາລະໜ້າທີ່ໃນການໄປໃຫ້ການຂອງທ່ານ.
ຕໍ່ມາ ທ່ານແນັດເລີຣ໌ ຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄິດເຫັນຈາກຫ້ອງການທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃນຖານະທີ່ເປັນ “ບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ໃນຄະດີທາງກົດໝາຍທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວກັບ” ກ່ອນການຕັດສິນຂອງສານ ໂດຍປະຕິເສດຕໍ່ການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ນຳສະເໜີໄປນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການ ຕ້ອງການທີ່ຈະສອບຖາມທ່ານແມັກແກນ ກ່ຽວກັບ “ເວລາທີ່ປະທານາທິບໍດີ ເອົາບາດກ້າວ ຫຼືບໍ່ ກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານ ເອົາບາດກ້າວ ທີ່ອາດຈະມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຊຶ່ງຮວມທັງການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ກໍເປັນໄດ້.”
ທ່ານວິລລຽມ ບັຄ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານແມັກແກນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໄດ້ຢືນຢັນ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ລູກຄວາມຂອງທ່ານ ຈະບໍ່ໄປປາກົດຕົວ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການຕຸລາການ.
“ທ່ານແມັກແກນ ຍັງມີພັນທະໃນຖານະຕຳແໜ່ງແລະການໃຫ້ກຽດຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ. ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງຄະກຳມະການ ແລະທາງທຳນຽບຂາວນັ້ນ, ແນນ່ອນ ທ່ານແມັກແກນ ຈະປະຕິບັດຕາມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບັຄ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
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ເຊີນຊົມ: ການຮຽກຕົວຂອງ ທ່ານແມັກແກນ
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