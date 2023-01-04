ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳປະຊຸມກັນອີກເທື່ອນຶ່ງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ເພື່ອເລືອກປະທານສະພາຄົນໃໝ່, ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກການສະໝັກເອົາຕຳແໜ່ງນັ້ນຂອງທ່ານເຄບວິນ ແມັກຄາທີ (Kevin McCarthy) ຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີ ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ເຫັນວ່າທ່ານຖືກຂັດຂວາງໂດຍສະມາຊິກທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມເກືອບໝົດທຸກຄົນໃນພັກຂອງທ່ານເອງ.
ກອງປະຊຸມໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 100 ປີ ທີ່ທັງພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ມີໃຜຊະນະໃນການເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງຮອບທຳອິດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳຂອງສະພາທີ່ມີສະມາຊິກ 435 ຄົນນັ້ນ.
ທ່ານແມັກຄາທີ ບໍ່ໄດ້ຊະນະໃນການລົງຄະແນນສຽງ 3 ຮອບ ໂດຍທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນ 20 ຄົນ ຄັດຄ້ານທ່ານ ໃນຮອບຫຼ້າສຸດ. ໂດຍທີ່ມີການລົງຄະແນນສຽງຮອບທີສີ່ ມັນ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ຜູ້ຄັດຄ້ານທ່ານແມັກຄາທີ ຈະປະຖິ້ມການຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືບໍ່ ຫລືວ່າ ຈະມີຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຄົນໃໝ່ປາກົດອອກມາຫລືບໍ່.
ພັກຣີພັບບລີກັນຈະຄອບຄອງການເປັນພັກທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍແບບມີຄະແນນສູສີກັນຄື 222 ຕໍ່ 212 ບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ໂດຍມີຕໍາແໜ່ງຫວ່າງບ່ອນນຶ່ງ ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານແມັກຄາທີ, ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາ ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍມາໄດ້ 16 ປີນັ້ນ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍ 218 ສຽງ ເພື່ອຍາດເອົາການເປັນປະທານສະພາໄດ້. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດແລ້ວ ທ່ານຍັງຈະກາຍເປັນຄົນທີສອງຢູ່ໃນຖັນແຖວຂອງການສືບທອດເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດອີກ.
ແຕ່ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 19 ຄົນ, ຊຶ່ງຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນ ໃນຫຼາຍອາທິດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສະແດງທັດສະນະອອກມາວ່າ ທ່ານແມັກຄາທີບໍ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມພຽງພໍ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳພາພັກຣີພັບບລີກັນ, ໂດຍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເລືອກເອົາບັນດາສະມາ ຊິກສະພາພັກຣີພັບບລິກັນຄົນອື່ນ ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງຮອບທຳອິດ ລວມທັງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳແອນດີ ບິກສ໌ (Andy Biggs) ຂອງລັດອາຣີໂຊນາ ແລະ ທ່ານຈິມ ຈໍແດນຂອງລັດໂອຮາຍໂອ, ທີ່ເປັນຜູ້ອອກປາກອອກສຽງຢ່າງແຮງສອງຄົນ ຄັດຄ້ານປະທານາທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ນັ້ນ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງຮອບທີ 3, ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 20 ຄົນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານຈໍແດນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານແມັກຄາທີ ເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານເລືອກ ເປັນຜູ້ນຳພາພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ມີສຽງສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາຕໍ່າ ຄັ້ງໃໝ່ທີ່ຈັດຂຶ້ນສອງປີໃດເທື່ອນຶ່ງ ນັ້ນແລ້ວກໍຕາມ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານຮາຄີມ ແຈັຟຟຣີສ໌ (Hakeem Jeffries) ຈາກລັດນິວຢອກ ໂດຍທີ່ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທັງໝົດ 212 ຄົນ ພາກັນລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານນັ້ນ ໄດ້ນໍາພາການລົງຄະແນນສຽງເລືອກເອົາປະທານສະພາຕ່ຳ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະຊະນະກໍຕາມ ເພາະບໍ່ມີສະມາຊິກພັກ ຣີພັບບລິກັນຄົນໃດ ມີແຜນທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງເອົາທ່ານ. ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຄັ້ງຫລ້າສຸດ, ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ 202 ຄົນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເອົາທ່ານແມັກຄາທີ ຊຶ່ງຂາດຢູ່ 16 ສຽງ ຈຶ່ງຈະໄດ້ 218 ສຽງທີ່ຕ້ອງການ.