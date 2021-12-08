ສະພາຕໍ່າ ສະຫະລັດ ອະນຸມັດ ຮ່າງກົດໝາຍ ການໃຊ້ຈ່າຍ ປ້ອງກັນປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ ມູນຄ່າ 768 ຕື້ໂດລາ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນສະພາຕໍ່າ ໄດ້ອະນຸມັດກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດໃນຄືນວານອັງຄານວານນີ້ ທີ່ຈະສະໜອງເງິນ 768 ຕື້ໂດລາໃຫ້ກອງທັບຂອງປະເທດສຳລັບປີການເງິນ 2022.
ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງ 363 ຕໍ່ 70 ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ດຸເດືອດຢ່າງບໍ່ປົກກະຕິຫຼາຍອາທິດ ກ່ຽວກັບ ງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍປ້ອງກັນປະເທດປະຈຳປີ ຍ້ອນຫຼາຍບັນຫາ. ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງຖືກຮ່າງຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມປິດລັບລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ນຳຈາກທັງສະພາຕໍ່າ ແລ ສະພາສູງ ສະຫະລັດ, ລວມມີການສ້າງຄະນະກຳມາທິການອິດສະຫຼະ ເພື່ອສືບສວນສອບສວນສົງຄາມຍາວ 20 ປີຂອງ ສະຫະລັດ ໃນ ອັຟການິສຖນາ, ເງິນ 300 ລ້ານໂດລາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ກອງກຳລັງຕິດອາວຸດ ຢູເຄຣນ, ແລະ ຖະແຫຼງການສະໜັບສະໜູນສະບັບນຶ່ງສຳລັບການປ້ອງກັນເກາະ ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງ ຈີນ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະເຂົ້າຍຶດ, ແມ່ນກະທັ້ງດ້ວຍກຳລັງ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຫ້າມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບໍ່ໃຫ້ຊື້ສິ່ງຂອງໃດໆທີ່ຖືກຜະລິດໂດຍຊາວ ມຸສລິມ ວີເກີ ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງໃນພາກພື້ນ ຊິນຈຽງ ຂອງ ຈີນ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ວ່ານັ້ນຍັງຈະສ້າງໄອຍະການຜູ້ເຄາະຮ້າຍພິເສດໃໝ່ ແລະ ອິດສະຫຼະຂຶ້ນມາ ເພື່ອຮັບມືກັບການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຂົ່ມຂືນ, ທຳຮ້າຍທາງເພດ ແລະ ອາຊະຍະກຳທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ, ປົດເຂົາເຈົ້າອອກຈາກອຳນາດຂອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານທີ່ປົກກະຕິ.
ແຕ່ລາຍຊື່ອື່ນໆຫຼາຍຢ່າງແມ່ນໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ລວມມີການຂໍອຸທອນມາດຕະການທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໃນປີ 2002 ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງທະຫານຕໍ່ ອີຣັກ, ແລະ ມາດຕະການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແມ່ຍິງລົງຖະບຽນສຳລັບລະບົບທີ່ເກນເອົາຄົນ ອາເມຣິກັນ ເຂົ້າກອງທັບໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາເກີດສົງຄາມ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງໂດຍພວກອະນຸລັກນິຍົມ ຜູ້ທີ່ຄັດຄ້ານການບັງຄັບແມ່ຍິງຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມຂອງປະເທດ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຸດທ້າຍຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ24 ຕື້ໂດລາຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຂໍໃນການສະເໜີງົບປະມານເບື້ອງຕົ້ນ. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວຕອນນີ້ຈະຖືກນຳຂຶ້ນໄປສະພາສູງ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາໃດນຶ່ງຂອງອາທິດນີ້ ຫຼັງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາຢູ່ທີ່ນັ້ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບຜ່ານສະບັບທີ່ເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
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