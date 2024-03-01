ສະພາຕໍ່າ ຮັບຜ່ານມາດຕະການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການປິດໜ່ວຍງານບາງສ່ວນຂອງລັດຖະບານກາງ

ສະພາຕໍ່າໄດ້ຮັບຜ່ານມາດຕະການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະສັ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານກາງຊຸດນຶ່ງ ສາມາດເຮັດວຽກໄປຈົນຮອດວັນທີ 8 ມີນາ ແລະອີກຊຸດນຶ່ງຈົນຮອດວັນທີ 22 ມີນາ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການປິດໜ່ວຍງານບາງສ່ວນຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນເສົານີ້ໄດ້. ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອລົງນາມເພື່ອເປັນກົດໝາຍຢ່າງສົມບູນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ເອພີ.
ການຂະຫຍາຍເວລາໄລຍະສັ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ 4 ໃນຊ່ວງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາຫຼາຍຄົນ ຄາດວ່າ ຈະເປັນການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີງົບປະມານນີ້. ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ (Mike Johnson) ກ່າວວ່າ ບັນດານັກເຈລະຈາ ໄດ້ສຳເລັດຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳປີ 6 ສະບັບ ທີ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານກາງແລ້ວ ແລະ ມີ “ຮ່າງກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ໃກ້ຮອດການເຫັນດີຂັ້ນສຸດທ້າຍ.”
"ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດ," ທ່ານ ຈອນສັນ (Johnson) ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານອອກຈາກກອງປະຊຸມແບບປິດລັບ ຮ່ວມກັບບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ.
ສະພາຕໍ່າໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄັ້ງທໍາອິດ ໃນວັນພະຫັດ. ການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອອະນຸມັດການຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປ ແມ່ນ 320 ຕໍ່ 99 ສຽງ. ກວດເອົາ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຮັບຜ່ານ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການປິດລັດຖະບານໃນບາງສ່ວນ. ແຕ່ການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກຫຼາຍກວ່າໃນພັກຣີພັບບລິກັນ, ໂດຍມີ 113 ສຽງສະໜັບສະໜູນ ແລະ 97 ສຽງ ຄັດຄ້ານ.
ຈາກນັ້ນ ສະພາສູງໄດ້ຮັບຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 77 ຕໍ່ 13 ສຽງ.
ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ (Chuck Schumer) ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ກ່າວວ່າ "ເມື່ອພວກເຮົາຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ຂອບໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະຫຼີກລ້ຽງການປິດລັດຖະບານ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ."
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