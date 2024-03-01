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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາຕໍ່າ ຮັບຜ່ານມາດຕະການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການປິດໜ່ວຍງານບາງສ່ວນຂອງລັດຖະບານກາງ

ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ (Mike Johnson), ກາງ, ກ່າວລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024.
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ (Mike Johnson), ກາງ, ກ່າວລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024.

ສະພາຕໍ່າໄດ້ຮັບຜ່ານມາດຕະການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະສັ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານກາງຊຸດນຶ່ງ ສາມາດເຮັດວຽກໄປຈົນຮອດວັນທີ 8 ມີນາ ແລະອີກຊຸດນຶ່ງຈົນຮອດວັນທີ 22 ມີນາ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການປິດໜ່ວຍງານບາງສ່ວນຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນເສົານີ້ໄດ້. ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ສະບັບ​ນີ້​ ໄດ້​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອ​ລົງ​ນາມເພື່ອເປັນກົດໝາຍຢ່າງສົມບູນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ເອພີ.

ການຂະຫຍາຍເວລາໄລຍະສັ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ 4 ໃນຊ່ວງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາຫຼາຍຄົນ ຄາດວ່າ ຈະເປັນການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີງົບປະມານນີ້. ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ (Mike Johnson) ກ່າວວ່າ ບັນດານັກເຈລະຈາ ໄດ້ສຳເລັດຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ການໃຊ້​ຈ່າຍ​ປະ​ຈຳ​ປີ 6 ສະບັບ ທີ່​ສະໜອງ​ທຶນໃຫ້​ແກ່​ບັນດາໜ່ວຍງານຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງແລ້ວ ​ແລະ ມີ “ຮ່າງກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ໃກ້ຮອດການເຫັນດີຂັ້ນສຸດທ້າຍ.”

"ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດ," ທ່ານ ຈອນສັນ (Johnson) ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານອອກຈາກກອງປະຊຸມແບບປິດລັບ ຮ່ວມກັບບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ.

ສະພາຕໍ່າໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄັ້ງທໍາອິດ ໃນວັນພະຫັດ. ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ການ​ຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປ ​ແມ່ນ 320 ຕໍ່ 99 ສຽງ. ກວດເອົາ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຮັບຜ່ານ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການປິດລັດຖະບານໃນບາງສ່ວນ. ​ແຕ່​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໄດ້​ຖືກ​ແບ່ງແຍກຫຼາຍກວ່າໃນ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ, ໂດຍມີ 113 ສຽງ​ສະໜັບສະໜູນ ​ແລະ 97 ສຽງ ຄັດຄ້ານ.

ຈາກ​ນັ້ນ ສະພາ​ສູງ​ໄດ້​ຮັບຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮັບຮອງ​ເອົາ​ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 77 ຕໍ່ 13 ສຽງ.

ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ (Chuck Schumer) ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ກ່າວວ່າ "ເມື່ອພວກເຮົາຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ຂອບໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະຫຼີກລ້ຽງການປິດລັດຖະບານ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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