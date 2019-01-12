ດ້ວຍການແນມເບິ່ງອີຣ່ານ ສະຫະລັດ ແລະໂປແລນ ຈະຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມ
ລະດັບລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອສົ່ງເສີມສັນຕິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຕາເວັນອອກກາງ.
ການໂຮມຊຸມ ນຸມຂອງນານາຊາດນີ້ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊໍ ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 13 ຫາ 14 ເດືອນກຸມພານີ້.
ໃນຖະແຫລງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ “ບັນດາ
ລັດຖະມົນຕີ ຈະປຶກສາຫາລື ຫຼາກຫຼາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆ ລວມທັງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ
ແລະ ລັດທິຫົວຮຸນແຮງຈັດ ການພັດທະນາລູກສອນໄຟ ແລະ ການແຜ່ ຜາຍອາວຸດ
ດັ່ງກ່າວ ການຄ້າທາງທະເລ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ ທັງຫຼາຍ ຈາກກຸ່ມ
ຈັດຕັ້ງລູກສະໝຸນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດນີ້.”
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມ ພຽວ ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ລາຍການໂທລະພາບ Fox News ວ່າ ການເຕົ້າໂຮມກັນ ຈະ “ເພັ່ງເລັງໃສ່
ເລື້ອງຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ສັນຕິພາບ ຕະຫຼອດທັງ ເສລີພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງພາກຕາເວັນອອກກາງ” ລວມທັງ “ພາກສ່ວນທີ່ສຳ ຄັນ ຂອງການຄ້ຳປະກັນວ່າ
ອີຣ່ານ ຈະບໍ່ມີອິດທິພົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ.”
ນັກການທູດລະດັບສູງສະຫະລັດທ່ານນີ້ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ນະຄອນຫຼວງ ອາບູດາບີ
ຂອງສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ເມື່ອຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຢ້ຽມ
ຢາມ ນະຄອນຫຼວງ ມານາມາ ຂອງບາຫ໌ເຣນ ເປັນເວລາ ສັ້ນໆ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ພົບປະກັບ ກະສັດ ຮາມັດ ບິນ ອີຊາ ອາລ-ຄາລີຟາ
ຂອງບາຫ໌ເຣນ ອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມມານ ຊາລມານ ບິນ ຮາມັດ ອີຊາ ອາລ-ຄາລີຟາ
ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງບາຫ໌ເຣນ ເຊກ ຄາລີດ ບິນ ອາເມັດ
ອາລ-ຄາລີຟາ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກຍ້ອງບາຫ໌ເຣນ ວ່າ ເປັນ “ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທີ່ໜຽວແໜ້ນ” ໃນການ
ຕ້ານຢັນ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມປອງຮ້າຍຂອງອີຣ່ານ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ເຖິງມາດຕະການ
ຕ່າງໆ ທີ່ບາຫ໌ເຣນ ໄດ້ປະຕິບັດ ທັງການສະກັດກັ້ນ ການຫຼີກລ່ຽງ ມາດຕະການລົງໂທດ
ຂອງອີຣ່ານ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ກິດຈະການທາງທະເລ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມບາຫ໌ເຣນ ຂອງທ່ານ ພອມພຽວນັ້ນ ແມ່ນເປັນບ່ອນ ຢຸດແວ່
ແຫ່ງທຳອິດ ໃນການຢ້ຽມຢາມ 6 ປະເທດ ຂອງສະພາການຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ
ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ GCC.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ ວ່າ ສະພາ GCC
“ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນດຽວ ໃນການສະກັດກັ້ນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຕໍ່ສະຖຽນ
ລະພາບຂອງຂົງເຂດ ກໍຄື: ລະບອບການປົກຄອງຂອງອີ ຣ່ານ” ກະຊວງນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ
ການຢ້ຽມຢາມບັນດາປະເທດໃນສະພາ GCC ຂອງນັກການທູດ ລະດັບສູງ ຂອງ
ສະຫະລັດ ນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຕັ້ງການສະໜັບສະໜຸນ ໃນການປຸກລະດົມ ເພື່ອ
ກົດດັນຕໍ່ອີຣ່ານ.
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