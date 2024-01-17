ສະຫະລັດ 'ຫວັງ' ວ່າ ຈະມີການປ່ອຍໂຕປະກັນຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍກຸ່ມຮາມາສຢູ່ໃນເຂດກາຊາ

ສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ມີຄວາມຫວັງຫຼາຍ” ທີ່ການເຈລະຈາຜ່ານກາຕ້າ ສາມາດນຳໄປສູ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ທີ່ຈະປ່ອຍໂຕປະກັນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສຢູ່ໃນແຫຼມກາຊາ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຢຸດຍິງ ໃນການສູ້ລົບລະຫວ່າງກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ອິສຣາແອລ.
"ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກເວົ້າຫຍັງຢ່າງເປີດເຜີຍຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ພວກເຮົາມີການເຈລະຈາເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ມັນຈະເກີດໝາກ, ແລະອອກຜົນໃນໄວໆນີ້," ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ທໍານຽບຂາວ.
ໂຕປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນຖືກປ່ອຍໂຕ ໃນລະຫວ່າງການຢຸດສູ້ລົບຊົ່ວຄາວໃນຊ່ວງເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ, ແຕ່ເຊື່ອວ່າ 132 ຄົນຍັງຖືກກຸ່ມຮາມາສຄວບຄຸມໂຕຢູ່ໃນເຂດກາຊາ, ລວມທັງຮ່າງຂອງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ ຫຼື ຖືກສັງຫານ ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສົງຄາມຮຸນແຮງ ທີ່ແກ່ຍາວມາຫຼາຍກວ່າ 100 ມື້, ພ້ອມດ້ວຍລົດຖັງຂອງອິສຣາແອລບຸກໂຈມຕີຄືນສູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງກາຊາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້ເມື່ອນຶ່ງອາທິດກ່ອນ. ການລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ຈາກບໍລິເວນຊາຍແດນກັບ ອິສຣາແອລ.
ສຽງປືນດັງຂຶ້ນຂ້າມບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກາຊາ ໃນຕອນກາງຄືນ, ເຊິ່ງກອງປ້ອງກັນທາງອາກາດ Iron Dome ຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ຍິງລູກຈະຫຼວດທີ່ຍິງໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຂ້າມບໍລິເວນຊາຍແດນ, ອັນພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມສາມາດ ໃນການຍິງຂອງຕົນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າອິສຣາແອລໄດ້ທຳລາຍດິນແດນແຄບໆຫຼາຍແຫ່ງ ຕາມແຄມທະເລເມດິເຕີເຣນຽນແລ້ວກໍຕາມ.
ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບ ຂອງກຸ່ມຮາມາສຫລາຍສິບຄົນເມື່ອຕອນກາງຄືນແລ້ວນີ້ ໃນການປະທະກັນຢູ່ເມືອງ ເບດທ໌ ລາຮິຢາ (Beit Lahiya) ຢູ່ບໍລິເວນເໜືອສຸດຂອງແຫຼມກາຊາ, ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກເຂດກາຊາກ່າວວ່າ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຖິ້ມລະເບີດຈາກອິສຣາແອລ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ 158 ຄົນຢູ່ຂົງເຂດປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ຖືກປິດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໂດຍລວມໃນສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 24,285 ຄົນ, ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ລວມທັງນັກລົບຮາມາສ ແລະຈໍານວນຂອງພົນລະເຮືອນ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ເປີດສົງຄາມເພື່ອກໍາຈັດກຸ່ມຮາມາສໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປ ລຸນຫຼັງພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ບຸກຂ້າມຮົ້ວບໍລິເວນຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຜ່ານມາ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,200 ຄົນ ແລະຖືກຈັບເປັນໂຕປະກັນອີກ 240 ຄົນ, ອີງຕາມຈໍານວນໂຕເລກຂອງອິສຣາແອລ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ