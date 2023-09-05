ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ກຳມະກອນເກືອບ 160 ລ້ານຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນຈັນວານນີ້, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກຳມະກອນປະຈຳປີທີ່ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍການສິ້ນສຸດ ຂອງລະດູຮ້ອນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດຄັ້ງສຸດທ້າຍຕໍ່ຄອບຄົວຕ່າງໆທີ່ຈະມາເຕົ້າໂຮມກັນກັບໝູ່ ແລະ ພີ່ນ້ອງນຶ່ງວັນກ່ອນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງສົກສຶກສາຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນບາງຊຸມຊົນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມເທື່ອ.
ວັນພັກແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຖືກປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 1894 ນັ້ນ, ໄດ້ມີຂຶ້ນເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ບັນດາກຳມະກອນ ອາເມຣິກັນ ທັງຫຼາຍຜູ້ທີ່ມັກຈະປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງໃນທ້າຍສັດຕະວັດທີ 19 ຄືເຮັດວຽກ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຈັດວັນຕໍ່ອາທິດ, ດ້ວຍຄ່າຈ້າງທີ່ຕ່ຳສຳລັບວຽກງານທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍ. ແຕ່ດຽວນີ້, ການປີ້ງຊີ້ນບາບີຄິວ ຢູ່ຫຼັງບ້ານ, ການຈັດຂະບວນແຫ່ ແລະ ວັນແຫ່ງການພັກຜ່ອນໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຂອງວັນພັກດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານແຮງງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າຈ້າງແມ່ນຍັງເປັນສິ່ງປົກກະຕິໃນ ສະຫະລັດ, ເຊັ່ນການເຈລະຈາດ້ານແຮງງານໃນປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ສັນຍາທີ່ໄດ້ໝົດອາຍຸສຳລັບພະນັກງານລົດຍົນ 146,000 ຄົນນັ້ນ, ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານແຮງງານຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕາຕະລາງເຮັດວຽກ, ແລະມັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານເທົ່ານັ້ນ.
ທຸລະກິດບາງແຫ່ງແມ່ນໄດ້ຜິດຖຽງກັບພະນັກງານຫ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບວ່າເຂົາເຈົ້າຄວນຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກັບຄືນມາເຮັດວຽກເຕັມເວລາຫຼືຢ່າງໜ້ອຍ ບໍ່ເຕັມເວລາ ຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຈາກບ້ານເກືອບຕະຫຼອດເວລາດົນກວ່າ 3 ປີ ຍ້ອນໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ຄວາມຂັດແຍ້ງອື່ນໆກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ປັນຍາປະດິດ, ວິທີທີ່ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜະລິດຕະພັນວຽກ ແລະ ວ່າພະນັກງານອາດສູນເສຍວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າຍ້ອນການນຳໃຊ້ມັນ.