ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ກ່າວວ່າ “ເຂດຊາຍແດນ ແມ່ນປອດໄພ”

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ມາຢໍຄາສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂດຊາຍແດນທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຕິດກັບ ເມັກຊິໂກ ແມ່ນ “ປອດໄພ” ແລະ “ປິດ,” ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍພັນຄົນຈາກພາກພື້ນ ອາເມຣິກາກາງ ໄດ້ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ ໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ 20 ປີກໍຕາມ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງຄວບຄຸມເດັກນ້ອຍຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ມານຳ 15,000 ຄົນ, ແຕ່ທ່ານ ມາຢໍຄາສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ມີພັນທະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເບິ່ງ ແຍງເດັກນ້ອຍພວກນັ້ນ, ແທນທີ່ຈະຂັບໄລ່ເຂົາເຈົ້າກັບປະເທດຄືກັບນະໂຍບາຍຂອງອະດີດປະ ທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານ ມາຢໍຄາສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນ “ຜິດ” ທີ່ຈະເວົ້າວ່າພວກເດັກນ້ອຍທີ່ວ່ານັ້ນ “ໄດ້ຖືກປະຕິບັດນຳຢ່າງມີມະນຸດສະທຳ” ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ລາຍງການ “Fox News Sunday” ວ່າ “ລັດຖະບານກ່ອນໄດ້ທຳລາຍຂັ້ນຕອນການຂໍລີ້ໄພ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄອບຄົວຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ” ໄປເຂດຊາຍແດນ. ແຕ່ຖ້າພວກເດັກນ້ອຍຂ້າມເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຖືກເບິ່ງແຍງເປັນເວລາຫຼາຍວັນ, ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ຫຼືມອບໃຫ້ຄົນທີ່ຖືກ ກວດສອບແລ້ວທີ່ຍິນດີຈະເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນການນຳເຂົາ ເຈົ້າດ້ວຍວິທີທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບ. ພວກເຮົາຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ.”
ຜູ້ໃຫຍ່ໂສດ ແລະ ຄອບຄົວຕ່າງໆທີ່ເດີນທາງຮອດເຂດຊາຍແດນແມ່ນຖືກສົ່ງກັບໄປ ເມັກຊິໂກ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ ໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານມີແຜນທີ່ຈະຢ້ຽມຢາມເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ເມັກຊິໂກ “ຢູ່ຈຸດດຽວກັນ.” ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ທີ່ອາດເປັນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານນັ້ນ ໄດ້ສະໝັກສຳລັບຂໍລີ້ໄພໃນປະເທດບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າສາມາດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ກໍລະນີຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈາກປະເທດບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”